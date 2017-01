Trường đua ngựa tại Bình Dương hoạt động dịp Tết Đinh Dậu 2017

VĐV mô tô tập dượt trước giải đua tại trường đua Đại Nam. ẢNH: B.SƠN

Đây là giải đua nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong dịp tết, được thử nghiệm để khởi động trường đua Đại Nam trước khi khánh thành.

Giải đua sẽ bắt đầu từ ngày 29-1 (Mùng 2 tết) tới 6-2 (Mùng 10 tết). Tổng giải thưởng cho các tay đua lên tới hàng trăm triệu đồng. Khán giả có thể mua vé vào cổng để xem các VĐV đua với mức giá từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người (giá vé này kết hợp cả vé trường đua và vé tham quan khu du lịch Đại Nam).

Ông Nguyễn Phú Yên – phó giám đốc sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương, trưởng ban tổ chức giải – cho biết với việc xây dựng trường đua Đại Nam có tổng diện tích hàng chục hecta với các đường đua theo chuẩn quốc tế mở ra cơ hội để rèn luyện thể thao và phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Vì vậy, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã ủng hộ và phối hợp với chủ đầu tư để gấp rút xây dựng và hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý đưa trường đua vào hoạt động. Dự kiến, trường đua Đại Nam sẽ có 5 bộ môn gồm đua ngựa, đua chó, đua mô tô, đua mô tô nước và đua xe đạp.

Về vấn đề cá cược, bà Nguyễn Phương Hằng – phó Tổng giám đốc Công ty Đại Nam, phó ban tổ chức giải – cho biết ý tưởng hình thành trường đua trước mắt là nhằm đổi mới hoạt động của khu du lịch Đại Nam để thu hút và phục vụ nhu cầu giải trí của du khách. Trong đề án xin phép xây dựng của chủ đầu tư gửi cơ quan chức năng cũng nói rõ trường đua Đại Nam không có cá cược.

Về vấn đề kiểm soát du khách tham quan tự cá cược với nhau, đại diện sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương cho biết, cũng giống như các bộ môn thể thao khác như bóng đá cũng không cho cá độ, nên nếu người nào vi phạm thì phải tự chịu trách nhiệm. Đối với vấn đề an ninh trật tự trong sân, ban tổ chức cũng mời công an tham gia phối hợp, ngoài ra còn có 300 bảo vệ nội bộ để đảm bảo giải đua diễn ra an toàn.