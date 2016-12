Xem bóng đá kiểu VIP ở Mỹ Đình

Khách VIp đến từ công ty Toyota VN - đối tác quantrong5 của VFF - ngồi xem bóng đá trong phòng VIP tại SVĐ Mỹ Đình tối 7-12. Ảnh: K.XUÂN

Không chỉ là chỗ xem đội tuyển VN thi đấu, SVĐ Mỹ Đình đôi lúc còn là nơi khẳng định địa vị xã hội của người yêu bóng đá. Chủ nhân của những chiếc vé VIP hầu hết là những người có địa vị xã hội, doanh nhân thành đạt, đối tác quan trọng của bóng đá VN...

Do đó, ở những trận đấu quan trọng, “cuộc chiến” giữa các đơn vị tổ chức trận đấu như LĐBĐVN (VFF), Khu liên hợp thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình trong việc sở hữu các phòng VIP tại sân Mỹ Đình từng diễn ra rất quyết liệt.

Phân chia phòng VIP

Khu vực VIP của sân Mỹ Đình nằm ở tầng 3 khán đài A với 22 phòng VIP (còn gọi là phòng thuê bao) và một phòng chủ tịch.

Ông Nguyễn Minh Châu, phó tổng thư ký VFF, cho biết mỗi phòng VIP có sức chứa 12-20 chỗ ngồi. Ở trận bán kết lượt về ngày 7-12 giữa tuyển VN và Indonesia, VFF được sử dụng 15/22 phòng, còn lại do Khu LHTTQG Mỹ Đình sở hữu.

“Sau khi tiếp nhận số phòng VIP, VFF sẽ phải bàn giao lại một phần cho AFF (LĐBĐ Đông Nam Á - đơn vị sở hữu giải), số còn lại được dùng để mời các mối quan hệ đối ngoại, đối tác quan trọng của VFF. Tùy theo đối tượng khách, mức độ ảnh hưởng của khách VIP mà AFF, VFF sẽ thuê dịch vụ khác nhau để phục vụ khách hàng VIP” - ông Châu nói.

Khách VIP sẽ được xem bóng đá qua cửa kính từ trong phòng VIP, nếu muốn có thể mở cửa ra ngồi bên ngoài khán đài do đã được bố trí sẵn hai hàng ghế. Mỗi phòng VIP rộng 30-40m2, có nhà vệ sinh khép kín. Bên trong phòng có thức ăn, rượu vang, nhân viên phục vụ...

Dịch vụ 5 sao cho khách VIP

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, nhân viên khách sạn 5 sao Crowne Plaza - đơn vị được AFF thuê phục vụ một số phòng VIP cho các khách VIP nước ngoài tại sân Mỹ Đình trong trận đấu ngày 7-12, cho biết dù 19g trận đấu mới diễn ra nhưng các nhân viên phải có mặt từ khoảng 16g30 để chuẩn bị thức ăn, phục vụ phòng.

Đồ ăn, thức uống được chuẩn bị ở các phòng VIP tại SVĐ Mỹ Đình trong trận bán kết VN - Indonesia ngày 7-12

Bước vào phòng VIP, khách sẽ cảm nhận được không khí mát lạnh, ánh sáng chan hòa và mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Các vị khách tại phòng hôm nay được thưởng thức cá hồi xông khói, thịt xông khói cuộn dưa vàng, nem cuốn cá hồi, trái cây tươi... Cốc chén sáng choang, một chai rượu vang hảo hạng cũng đã được các nhân viên bày sẵn để chờ phục vụ thượng khách.

Được phân công đi phục vụ khách VIP nhiều lần, chị Ngọc Bích chia sẻ: “Chúng tôi phải đến sớm, chuẩn bị và bày biện đồ ăn, chuẩn bị ly uống trà uống rượu, xem xét mọi thứ trong phòng và chờ khách. Thông thường khách đến xem bóng đá là chính nên hiếm khi gặp khách khó tính”.

Ông Lâm Chí Quang, cố vấn Công ty Toyota VN - đối tác của VFF, là một trong những khách mời VIP ở SVĐ Mỹ Đình ngày 7-12. Ông Quang cho biết ông được ngồi ở phòng VIP vài lần và rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại đây. Hôm 7-12 cũng là ngày sinh nhật ông Quang, vì thế rất nhiều lãnh đạo, nhân viên đơn vị này đã cùng xem bóng đá, cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật ông ngay trong phòng VIP.

Ở một phòng VIP khác, một số người tranh thủ bày biện bánh chưng, giò chả, nem rán, bánh mì, xúc xích, đồ uống ra bàn... Ở phòng này, do khách VIP yêu cầu được tự phục vụ nên thức ăn mang đậm tính VN.

Khi khách VIP thua... khách phổ thông

Ở tất cả các phòng VIP trên SVĐ Mỹ Đình, khách mời có hai lựa chọn để dự khán trận đấu: họ có thể ngồi trong phòng trên ghế sofa và nhìn qua cửa kính của phòng để theo dõi trận đấu. Nếu muốn, khách VIP có thể đi ra khu vực khán đài trước cửa phòng VIP đã được bố trí sẵn ghế để ngồi xem.

Tuy nhiên, ở hầu hết các trận đấu quan trọng trên SVĐ Mỹ Đình, khách trong phòng VIP không thể xem được trận đấu bởi các CĐV không có vé ngồi đã đứng tràn ở tất cả các khu vực lối đi, bịt chắn toàn bộ tầm nhìn của khách VIP với khu vực bên ngoài SVĐ. Hàng ghế ngoài khán đài dành cho khách trong phòng VIP cũng bị CĐV chiếm dụng hoàn toàn. Vì thế, nhiều khách VIP đã phải kê ghế ra cửa để đứng lên theo dõi trận đấu chứ không thể ngồi xem.

Trong trận đấu ngày 7-12, các khách mời VIP ở phòng 1310 do Công ty Dentsu (Nhật Bản) sở hữu đã không giành được ghế với các CĐV bên ngoài. Vì thế họ phải nhờ lực lượng an ninh can thiệp để giữ ghế bên ngoài khán đài. Tuy nhiên, an ninh của VFF cũng bất lực bởi nhiều CĐV nhất quyết không đứng lên trả ghế cho khách VIP. Vì thế những khách VIP cũng bó tay, đành đứng xem bóng đá chứ không có cách nào khác.

Giành đồi để... trống Mặc dù việc sở hữu phòng VIP thường là cuộc đàm phán căng thẳng giữa các đơn vị tổ chức, nhưng sau khi giành được phòng thì đôi khi họ lại không sử dụng hết. Như trong trận đấu đêm 7-12 chỉ có một số ít phòng VIP được sử dụng, còn một nửa đóng cửa tắt đèn tối om. Một lãnh đạo Khu LHTTQG Mỹ Đình cho biết phòng VIP do Mỹ Đình sở hữu đôi khi cũng được mang ra để bán nếu không sử dụng hết, tạo nguồn thu cho Khu LHTTQG Mỹ Đình.