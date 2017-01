​Đánh bại Strycova, Serena vào tứ kết Úc mở rộng 2017

Serena vui mừng trong trận thắng Strycova. Ảnh: REUTERS

Ở trận này, Serena tiếp tục phong cách tấn công ào ạt quen thuộc và cô mắc rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng, với cả thảy 46 lần (Strycova chỉ có 14) trong cả trận.

Dù vậy, tay vợt hạng 2 thế giới vẫn tỏ ra quá mạnh so với Strycova. Bù đắp cho những pha đánh bóng lỗi, Serena vượt trội về số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp (4 so với 1 của Strycova) và số lần giành điểm chiến thắng (28 so với 9) để giành chiến thắng chung cuộc sau 1 giờ 45 phút thi đấu.

Đối thủ của Serena trong trận tứ kết sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu Ekaterina Marakova - Johanna Konta.