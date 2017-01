CĐV Plymouth gửi tâm thư cảm ơn Liverpool

TT - Ban lãnh đạo Liverpool vừa nhận bức thư đầy cảm động từ một CĐV Plymouth có tên Kevin May. Bức thư là lời cảm ơn của ông May sau nghĩa cử mà các nhân viên Liverpool đã thực hiện trong trận đấu giữa hai đội ở vòng 3 Cúp FA (hòa 0-0) diễn ra cách đây vài ngày.

Việc các CĐV Liverpool lên kế hoạch tưởng niệm Daniel trên khán đài khiến gia đình ông May rất xúc động. Ảnh: THE MIRROR

Daniel - con của ông May, mắc bệnh bại não đã bất hạnh qua đời ở tuổi 25 khi lên cơn đột quỵ trong khi đang xem trận đấu này. Dù không thể làm gì hơn nhưng các nhân viên CLB Liverpool đã hỗ trợ hết mình cho cha con CĐV đội bóng đối thủ. Ngay khi Daniel lên cơn đột quỵ, các nhân viên sân Liverpool lập tức đưa anh đi cấp cứu.

Sau đó, dù Daniel không thể qua khỏi sau khi được đưa vào bệnh viện nhưng ban lãnh đạo Liverpool vẫn tìm cách hỗ trợ tinh thần với gia đình ông May. Thông qua những lời kêu gọi của ban lãnh đạo đội nhà, các CĐV Liverpool còn lên kế hoạch tưởng niệm Daniel ở phút 25 trong trận tái đấu diễn ra tuần tới, điều này khiến người cha 53 tuổi vô cùng xúc động.

Ông Kevin May viết trong bức tâm thư gửi cho đội Liverpool: “Tôi hoàn toàn quẫn trí vào khoảnh khắc Daniel gặp nạn, nhưng rồi họ đã làm hết mọi thứ cho gia đình chúng tôi. Những nhân viên của sân Anfield đã ôm tôi - một CĐV của đội bóng đối thủ - vào lòng, đó là một hành động của tình người. Dù Daniel đã không thể qua khỏi, chúng tôi vẫn tri ân những gì mà các nhân viên và CĐV của Liverpool đã làm cho gia đình chúng tôi. Bài hát truyền thống You’ll Never Walk Alone (Bạn không bao giờ phải bước đi một mình) của họ cũng khiến tôi ấm lòng hơn sau bi kịch này” - tờ Telegraph (Anh) dẫn lời ông Kevin May.