VÒNG 4 V-LEAGUE 2017:Bình Dương vuột chiến thắng trước Thanh Hóa

Kết quả vòng 4 V-League chiều 22-1: Long An - Sông Lam Nghệ An: 1-2, Than Quảng Ninh - Quảng Nam: 1-3, SHB Đà Nẵng - Hải Phòng: 2-0, Khánh Hòa - XSKT Cần Thơ: 2-2, Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn: 1-1, TP.HCM - Hà Nội: 1-3, Bình Dương - Thanh Hóa: 2-2.