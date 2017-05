Vẫn mãi một tình yêu bóng đá

Cầu thủ hai đội Hồng Hà và Cửu Long bắt tay trong buổi giao lưu. Ảnh: NAM KHÁNH

Gần 100 cựu danh thủ bóng đá tên tuổi lừng lẫy VN từ năm 1975 đến nay đã chia thành ba đội bóng Hồng Hà, Trường Sơn và Cửu Long thi đấu giao lưu. Có người còn chơi bóng được, nhưng cũng có người chỉ đến để hàn huyên với đồng nghiệp cũ.

Trên sân cỏ, khán giả được gặp lại những gương mặt một thời vang bóng như Hồ Thanh Cang, Tư Lê, Cao Cường, Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Hùng, Chu Văn Mùi... Thời gian đã in dấu trên khuôn mặt đầy vết chân chim của các cựu danh thủ nhưng tình yêu với bóng đá thì luôn tươi trẻ.

40 năm mới được gặp nhau

Ngồi trên băng ghế dự bị của đội bóng cựu danh thủ miền Nam mang tên Cửu Long, gương mặt cựu danh thủ Tư Lê (Cảng Sài Gòn) rạng ngời niềm vui. Ông vui vì có những đồng đội từ năm 1976 đến giờ mới được gặp lại. Nhưng ông cũng buồn vì dù khoác trên người bộ trang phục thi đấu nhưng ở tuổi 75 ông không còn đủ sức khỏe để vào sân.

Mái đầu bạc, đôi chân run run, ông Tư Lê nói giờ chỉ có thể đi bộ và đạp xe. Ông chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động vì không biết bao giờ mới được gặp lại các đồng đội của mình. Cùng thời với tôi có Hoàng Gia, Lê Thụy Hải, Lê Khắc Chính... gặp chỉ cần nhìn thấy nhau còn khỏe là mừng lắm rồi”.

Thi đấu ở vị trí tiền đạo của đội Cảng Sài Gòn nhiều năm, sau khi giải nghệ, ông Tư Lê về làm công nhân ở cảng Sài Gòn rồi chuyển về Phòng TDTT quận 8 trước khi về hưu. Vợ mất sớm, ông Tư Lê ở vậy nuôi ba người con. Vì cuộc mưu sinh nên ông ít có cơ hội gặp lại đồng đội xưa, cũng đã gần 10 năm rồi ông mới trở lại Hà Nội trong niềm vui khôn tả.

Trung vệ Lạc Phước Hải (Cảng Sài Gòn) cho biết đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm ông mới được hội ngộ những đồng đội của mình. “Anh em cựu cầu thủ đa số có cuộc sống khó khăn bởi sau khi giải nghệ không có điều kiện có công việc tốt. Sau khi chia tay sân cỏ, vì bị chấn thương cột sống, tôi về nhà mở quán bún bò. Quanh năm bán buôn để lo cho gia đình, từ năm 1976 đến nay tôi mới lần đầu tham dự giao lưu và được gặp lại các đồng đội của mình, hạnh phúc quá!” - ông Hải xúc động nói.

Cựu danh thủ Đàm Văn Hải (Công An Thanh Hóa) còn nhớ như in những ngày tháng đội bóng Công An Thanh Hóa rong ruổi khắp từ Nam chí Bắc để thi đấu Giải bóng đá A1 toàn quốc. Ông Hải kể: “Ngày đó chúng tôi chỉ ăn hai bữa, ngoài đá bóng còn phải đi trực ở đơn vị. Dù thiếu thốn nhưng tinh thần thi đấu cao vời vợi, còn CĐV thì tuyệt vời. Ngày đó, giải A1 hàng năm đá 1-2 tháng tại một địa điểm cố định vì thế chúng tôi di chuyển bằng ôtô từ Thanh Hóa ra Hà Nội, vào TP.HCM để đấu. Đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội cũng mất một ngày, còn vào Nam thì đi cả tuần. Đi cùng đoàn bóng đá còn phải có cấp dưỡng đi theo với nồi niêu, củi, gạo... Đến bữa, đoàn dừng giữa đường nấu cơm cho anh em ăn bên lề đường”.

Lá lành đùm lá rách

Đây là lần thứ ba LĐBĐ VN (VFF) kết hợp với Liên chi hội cầu thủ bóng đá VN tổ chức giải giao hữu bóng đá cho các cựu danh thủ VN. Mỗi đội bóng tập trung khoảng 30 cầu thủ và cùng nhau góp tiền để lo lộ phí, nơi ăn ở. Khoản nào ban tổ chức hỗ trợ thì mừng, còn khoản nào chưa có, các cựu danh thủ lại cùng nhau sẻ chia.

Cựu danh thủ Hồ Thanh Cang cho biết ban tổ chức hỗ trợ 30/32 người trong đội Cửu Long, hai người còn lại phải tự đóng tiền. Trong đội cũng có những anh em có hoàn cảnh khá giả, nhiều lần bỏ tiền túi ra để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đi thi đấu. Cựu nhà báo Hồ Nguyễn, thành viên đội bóng Cửu Long, cho biết hội những cựu cầu thủ lập ra không chỉ để anh em giao lưu bóng đá, gặp gỡ nhau, mà còn giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn.

Trong số những người hỗ trợ nhiều nhất cho đội Cửu Long phải kể đến anh Mai Đình Thuận. Thi đấu trên sân với áo số 6, anh Thuận thường xuyên được các CĐV trên khán đài cổ vũ, gửi lời tình cảm bởi ở đó có vợ và hai con của anh đi theo anh ra Hà Nội. Chị Trần Thị Tuyết Mai (vợ anh Thuận) chia sẻ ban đầu chị không thích bóng đá nhưng anh Thuận mê đá bóng và sinh hoạt trong hội cựu danh thủ TP.HCM nên chị đi theo cổ vũ chồng. Đi riết rồi cũng mê, sau này anh đi đâu chị cũng đi theo để chăm sóc, cổ vũ.

“Vợ chồng tôi kinh doanh bất động sản nên cũng có chút điều kiện, vậy nên khi có đồng nghiệp gặp khó khăn, chúng tôi đều hỗ trợ dù ít dù nhiều. Đội cựu danh thủ TP.HCM đi du đấu ở Campuchia, Thái Lan, Singapore... những người không có khả năng tài chính, vợ chồng tôi chung tay đóng góp để hỗ trợ các anh ấy cùng tham dự cho vui” - chị Tuyết Mai chia sẻ.

Theo chân thần tượng một thời Dù chỉ là giải đấu giao hữu của những cựu danh thủ nhưng đội Cửu Long có đến hơn 30 CĐV từ TP.HCM đi theo ra Hà Nội để cổ vũ. Đó là những người đã từng thần tượng Hồ Thanh Cang, Tư Lê, hay người thân của chính các cựu danh thủ. Buổi gặp gỡ vì thế càng thêm ấm áp.