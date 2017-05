Hôm nay, U-20 VN gặp U-20 Vanuatu

Các cầu thủ U-20 VN trong buổi tập chiều 13-5. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

U-20 Vanuatu là đối thủ có lối chơi được xem là khá tương đồng với U-20 New Zealand. Ở trận chung kết vòng loại U-20 châu Đại Dương, U-20 Vanuatu đã thua U-20 New Zealand 0-5 khi đã chính thức giành vé đến Hàn Quốc.

Do đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá đây sẽ là trận đấu quan trọng cho ông rà soát lại lần cuối cùng các vị trí còn đang cân nhắc trước khi bước vào trận mở màn VCK với U-20 New Zealand vào ngày 22-5. Muốn giành vé vào vòng 2 như là 1 trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt ở 6 bảng, U-20 VN buộc phải giành chiến thắng trước U-20 New Zealand, đối thủ không quá mạnh nếu so với hai đội còn lại ở bảng E là U-20 Pháp và Honduras.

Vì thế, buổi tập chiều 13-5 của U-20 VN tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo diễn ra rất tập trung suốt 90 phút. Ngoài việc rèn khả năng phối hợp tấn công cho các học trò qua các bài tập, HLV Hoàng Anh Tuấn còn chia đôi đội hình đá đối kháng để hoàn thiện lối chơi.