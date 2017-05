​VTVcab kiện trên 10 đơn vị ăn cắp bản quyền Champions League 

KJ Investment Group Inc có thể kiện VTVcab Nếu như ở trong nước VTVcab sắp tới sẽ là nguyên đơn để khởi kiện các đơn vị vi phạm bản quyền thì ở California (Mỹ), VTVcab đang có nguy cơ trở thành bị đơn khi KJ Investment Group Inc cũng cho biết họ đang chuẩn bị hồ sơ để đưa VTVcab ra tòa vì vi phạm hợp đồng. “Văn phòng của KJ Investment Group Inc đặt tại California và họ cũng nói sẽ kiện VTVcab vì làm vỡ hợp đồng vì tình trạng vi phạm bản quyền tại VN. Chúng tôi không chỉ mệt mỏi vì thiệt hại tài chính, mất hình ảnh, mà còn có nguy cơ đối mặt với việc kiện cáo ở nước ngoài vì những đơn vị ăn cắp bản quyền tại VN” - Tổng giám đốc VTVcab Hoàng Ngọc Huấn nói một cách bức xúc. Trước thắc mắc cho rằng có phải do kỹ thuật của VTVcab lạc hậu nên không thể kiểm soát được dẫn đến thường xuyên bị ăn cắp bản quyền? Ông Huấn cho biết công nghệ của VTVcab rất hiện đại. Tuy nhiên, do yêu cầu của nhà cung cấp Champions League khắt khe hơn nhà cung cấp bản quyền Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Hiện VTVcab vẫn có bản quyền phát sóng Premier League.