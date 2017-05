U20 VN - U20 Argentina 1-4: Đẳng cấp xa vời

“U-20 VN còn khoảng cách lớn với các đội dự VCK 2017” Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV đội U-20 Argentina Claudio Ubeda cho biết U-20 VN còn khoảng cách trình độ lớn so với các đối thủ dự VCK U-20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc. Ông nói: “VN là đội bóng thi đấu tốt. Nhưng trong tương lai họ cần phát triển hơn nữa. So sánh với các đối thủ dự VCK U-20 thế giới 2017 thì U-20 VN vẫn còn tồn tại sự khác biệt lớn. Điều quan trọng là các bạn phải luôn khát khao chiến thắng, khát khao phát triển nền bóng đá của mình”. HLV Claudio Ubeda cũng cho biết ông ấn tượng với tiền vệ mang áo số 12 (Lương Hoàng Nam). Ông nhận xét: “Đây là cầu thủ VN thi đấu tốt nhất trong trận đấu này. Anh ấy có kỹ thuật tốt và có nhiều đường chuyền cho đồng đội gây nguy hiểm đối thủ”. Về phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Đây là trận thua cả về tâm lý, kỹ năng và lối chơi của U-20 VN. Do đó, chúng tôi phải làm việc cật lực cho VCK tại Hàn Quốc sắp tới. Trận thua này là bài học cho các em, nó cho thấy các đối thủ ở VCK U-20 thế giới 2017 không hề dễ dàng. Với một đội bóng đẳng cấp hơn, gây áp lực nhiều như U-20 Argentina, các em đã bộc lộ tâm lý rất rõ. Các em bị trạng thái, chơi dưới sức mình. Bởi nếu chơi tốt hơn, U-20 VN có thể vẫn thua U-20 Argentina nhưng sẽ thua với cách khác”. N.K.