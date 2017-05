Điểm tin tối 11-5: Oxlade-Chamberlain vắng mặt trận CK Cúp FA

Oxlade-Chamberlain nhiều khả năng sẽ lại lỡ hẹn với CK Cúp FA vì chấn thương. Ảnh: REUTERS

HLV Arsene Wenger cho biết Oxlade-Chamberlain dính chấn thương gân khoeo ở những phút cuối hiệp 1 trong trận đấu với Southampton. Hiện chưa rõ Oxlade-Chamberlain phải nghỉ thi đấu bao lâu, nhưng theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, tiền vệ này phải xa sân cỏ ít nhất hai tuần.

Như vậy, Oxlade-Chamberlain sẽ không thể góp mặt trong 3 trận đấu còn lại của Arsenal ở Premier League, khiến “pháo thủ” gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vào tốp 4 để được dự Champions League mùa giải tới. Chưa hết, nếu chấn thương hồi phục chậm, tiền vệ này sẽ phải làm khán giả luôn trong trận chung kết Cúp FA với Chelsea vào ngày 27-5.

Nếu không thể có mặt trong trận chung kết, đó là một nỗi thất vọng lớn với Oxlade-Chamberlain, bởi cách đây 3 năm (2014), tiền vệ này cũng đã lỡ hẹn trong trận chung kết Cúp FA với Hull City (Arsenal thắng 3-2) do chấn thương.

Marcelino dẫn dắt Valencia

HLV Marcelino sẽ dẫn dắt Valencia vào mùa giải tới. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu HLV Villarreal Marcelino đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng Valencia bắt đầu từ mùa giải 2017-2018.

HLV Marcelino, 51 tuổi, là người đã đưa Villarreal vào bán kết Europa League mùa giải trước và giúp đội bóng này luôn có mặt trong nhóm đầu La Liga suốt 3 mùa giải qua. Ở đầu mùa giải năm nay, HLV Marcelino đã bị Villarreal sa thải vì bất đồng với ban lãnh đạo đội bóng.

Sau khi bị Villarreal sa thải, HLV Marcelino đã được nhiều đội bóng ở Tây Ban Nha liên hệ. Tuy nhiên, do qui định của Giải La Liga - một HLV không được dẫn dắt hai đội bóng trong cùng một mùa giải nên HLV Marcelino đã phải “ngồi chơi xơi nước” đến tận bây giờ.

Hiện tại, Valencia đang được dẫn dắt bởi HLV Voro - người đã được chỉ định lên tiếp quản Valencia vào tháng 12 năm ngoái sau khi HLV Cesare Prandelli từ chức.

Totti bác bỏ thông tin nghỉ hưu

Totti bác bỏ thông tin sẽ treo giày vào cuối mùa giải này. Ảnh: GETTY IMAGES

Tiền vệ đội trưởng AS Roma, Francesco Totti đã bác bỏ thông tin anh sẽ treo giày vào cuối mùa giải năm nay.

Cách đây hai tuần, Giám đốc thể thao AS Roma, Monchi thông báo trước giới truyền thông Totti sẽ treo giày vào cuối mùa giải năm nay để chuyển sang làm công tác lãnh đạo. Sau thông tin trên, nhiều Hãng thông tấn lớn trên thế giới đã đặt vấn đề với Totti về một cuộc phỏng vấn đặc biệt vào ngày 28-5 - ngày kết thúc mùa giải 2016-2017. Nhưng Totti đã khiến mọi người ngã ngửa với tuyên bố chưa có ý định nghỉ hưu.

Hãng tin Reuters trích lời Totti: “Nghỉ hưu ư, tôi không biết. Hiện tại, tôi vẫn chưa có ý định nghỉ hưu và tôi cũng chưa bao giờ nói về điều đó. Tôi không biết quý vị nghe thông tin đó từ đâu, nhưng có một điều chắc chắn tôi sẽ không treo giày vào cuối mùa giải này”.

Francesco Totti, 40 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ AS Roma và được đôn lên đội 1 vào năm 1992. Trong 25 năm khoác áo AS Roma, Totti đã ra sân 783 trận, ghi 307 bàn và hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ khoác áo AS Roma nhiều nhất trong lịch sử.