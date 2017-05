VTVcab ngừng phát sóng Champions League và Europa League 

Vi phạm nghiêm trọng bản quyền Trong thông cáo báo chí của mình, VTVcab cho biết, nhiều đơn vị sở hữu các trang tin điện tử đã có những hành vi vi phạm bản quyền một cách trắng trợn, đăng tải những đoạn clip được cắt ghép từ các trận đấu thuộc hai giải bóng đá trên; các đơn vị truyền hình truyền dẫn trái phép các trận đấu Champions League và Europa League. Thông cáo báo chí có đoạn: "Trước tình trạng trên, VTVcab cũng đã kiến nghị lên Bộ Thông tin và Truyền thông, C50 - Bộ Công an, Cục An ninh Thông tin Truyền thông - Bộ Công An, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi kiện các trang web cố tình vi phạm bản quyền. VTVcab đã rất nỗ lực, bằng mọi biện pháp, mọi cách thức nhằm bảo vệ bản quyền các chương trình truyền hình để tiếp tục phát sóng các giải này phục vụ khán giả, người hâm mộ. Thế nhưng, tình trạng xâm phạm bản quyền chương trình phát sóng hai giải đấu vẫn tiếp diễn dưới nhiều hình thức, bất chấp cảnh báo từ VTVcab, đơn vị cung cấp bản quyền và các cơ quan chức năng. Thậm chí, các đơn vị này còn sử dụng nhiều cách thức tinh vi nhằm chống đối lại các biện pháp bảo vệ của VTVcab. Chính vì vậy, đơn vị cung cấp bản quyền chương trình phát sóng Champions League và Europa League đã thông báo ngừng cung cấp tín hiệu, yêu cầu VTVcab ngừng truyền dẫn, phát sóng, quảng bá, phân phối các chương trình Champions League và Europa League. Bởi lẽ, bảo vệ bản quyền Champions League và Europa League tại VN là một trong những điều kiện quan trọng để VTVcab được sở hữu bản quyền phát sóng các giải đấu hàng đầu thế giới".