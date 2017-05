Những đối thủ “triệu đô” của U-20 VN

Clayton Lewis 9bi2a phải) là ngôi sao đắt giá nhất trong đội U-20 New Zealand. Ảnh: TWITTER

Ngay khi có kết quả bốc thăm vòng đấu bảng, nhiều người hâm mộ VN “mừng húm” khi đội nhà nằm chung bảng với U-20 New Zealand và Honduras, hai trong số các đội bóng bị đánh giá thấp nhất giải. Nhưng nếu so về giá trị chuyển nhượng, đội ngũ HLV Hoàng Anh Tuấn nắm trong tay vẫn bị đánh giá kém hơn hai đối thủ này, nhất là New Zealand - đối thủ trong trận ra quân của U-20 VN.

Trong 5 kỳ World Cup U-20 từ năm 2007 đến 2015, New Zealand tham dự đến 4 lần. Trong đó thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 16 đội ở giải đấu cách đây 2 năm do họ đăng cai. Chú tâm phát triển bóng đá trẻ, đội tuyển New Zealand dưới tay HLV Anthony Hudson cũng được “trẻ hóa” mạnh mẽ trong những năm gần đây. Cụ thể ở lần gần nhất triệu tập đội hình cho vòng loại World Cup 2018, ông Hudson gọi đến 10 cầu thủ dưới 23 tuổi. Và không ít gương mặt trong số này có thể sẽ là đối thủ của U-20 VN trên đất Hàn.

Đầu tuần này, HLV Darren Bazeley của U-20 New Zealand đã triệu tập danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu trước giải. Trong số này có 5 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia gồm hậu vệ Dane Ingham, các tiền vệ Moses Dyer, Clayton Lewis và hai tiền đạo Logan Rogerson, Henry Cameron.

Ở độ tuổi U-20, 5 cái tên này có kinh nghiệm dày dạn hơn hẳn so với các đồng đội. Riêng bộ đôi Moses Dyer và Clayton Lewis từng có 17 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (Dyer 9, Lewis 8) và đây sẽ là kỳ World Cup U-20 thứ hai của họ. Ở World Cup U-20 năm 2015, Lewis và Dyer là hai trụ cột góp công lớn giúp New Zealand vượt qua vòng đấu bảng.

Với một dàn sao trẻ có kinh nghiệm thi đấu này, New Zealand được Transfermarkt định giá khá cao. Căn cứ trên những cái tên từng được HLV Bazeley triệu tập cho hành trình vòng loại World Cup U-20 2017, tổng giá trị cầu thủ của U-20 New Zealand vào khoảng 2,7 triệu USD, trong đó Lewis là cầu thủ đắt giá nhất khi được định giá gần 400.000 USD.

Trang WellingtonPhoenix.com dẫn lời phát biểu trong chuyến tập huấn của HLV Bazeley: “Các chàng trai nên nhớ về kỷ niệm đặc biệt hai năm trước để nỗ lực thi đấu hòng làm được những điều tốt hơn nữa”. Một lời phát biểu đầy tham vọng từ HLV tuyển U-20 New Zealand, nhưng cũng hoàn toàn có cơ sở với lực lượng hùng hậu của họ trong hành trình trên đất Hàn sắp tới.

U-20 Pháp đắt giá nhất Dựa trên danh sách cầu thủ mà các đội bóng triệu tập cho những trận đấu chuẩn bị trước thềm giải đấu, theo định giá của Transfermarkt.com, U-20 Pháp là đội có lực lượng đắt giá nhất tại World Cup U-20 2017 với tổng giá trị vào khoảng 35 triệu USD (chưa kể Kylian Mbappe, ngôi sao trẻ đang tỏa sáng cùng Monaco được định giá khoảng 12 triệu USD vẫn còn bỏ ngỏ khả năng tham dự giải). Xếp sau Pháp là Anh (28 triệu), Argentina (25,5 triệu), Uruguay (17 triệu), Ý (12 triệu), Đức (10 triệu USD)… Ngoài U-20 VN, U-20 Guinea và Saudi Arabia cũng không được trang Transfermarkt định giá bất kỳ cầu thủ nào trong đội. Trong số còn lại, U-20 Honduras bị đánh giá thấp nhất với tổng giá trị 110.000 USD.