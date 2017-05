Mưu sinh sau nghiệp bóng đá

Lắm người còn lận đận Trưởng thành từ lứa năng khiếu Bình Thuận, sau đó thành danh trong màu áo Đồng Tháp và từng vô địch V-League, Cúp quốc gia và Siêu cúp VN trong hai năm 2005, 2006 với Gạch Đồng Tâm Long An, Thanh Trúc cho biết: “Sau khi giải nghệ, tôi lập gia đình và sinh sống ở Bến Lức với nghề làm cửa nhôm, cửa kính được mấy năm. Vài tháng nay tạm thất nghiệp bởi công trình thì nhiều, nhưng làm xong đi đòi nợ hết sức gian nan và bao giờ cũng bị chủ đầu tư giữ lại một khoản không nhỏ với muôn vàn lý do. Tôi muốn chuyển sang nghề khác kiếm sống, nhưng loay hoay mãi chưa tìm được hướng ra”. Trong khi đó, nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng tuyển VN - hậu vệ trái Huỳnh Quang Thanh đã gặp hai điều không may trong những tháng đầu năm 2017. Đầu tiên, quán nướng xiên que đang kinh doanh phát đạt ở khu dân cư Trung Sơn (Bình Chánh) mà anh hùn vốn với ba người bạn bị chủ đất thu hồi mặt bằng dù chưa hết thời hạn hợp đồng. Thứ hai, Quang Thanh bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trên toàn quốc do VFF tổ chức trong 2 năm sau sự cố trên sân Thống Nhất hôm 19-2.