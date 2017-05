Công an huyện Đông Sơn xác nhận Sỹ Hà và Sỹ Hồng sinh năm 2000

TT - Ngày 4-5, thượng tá Doãn Đức Hải - phó trưởng Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa - đã ký văn bản gửi LĐBĐ VN (VFF) trả lời việc xác minh ngày, tháng, năm sinh của hai cầu thủ Lê Sỹ Hà và Lê Sỹ Hồng tham dự Giải U-15 quốc gia 2017 trong màu áo U-15 Hà Nội.

Văn bản của công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa gửi VFF xác nhận Sỹ Hà và Sỹ Hồng sinh năm 2000. Ảnh chụp lại

Theo văn bản này, hai anh em ruột Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà cùng sinh ngày 15-8-2000 (sinh đôi). Sổ đăng ký hộ khẩu được lập ngày 30-6-2005 do ông Đào Viết Tiến - trưởng Công an xã Đông Anh - ký. Cán bộ đăng ký khi lập hồ sơ là ông Lê Công Chinh - phó trưởng Công an xã.

Trong hồ sơ cung cấp cho phòng pháp lý VFF của đội U-15 Hà Nội, Lê Sỹ Hà và Lê Sỹ Hồng sinh ngày 15-8-2002 tại Trạm y tế xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng sinh ghi các em sinh ngày 15-8-2002. Giấy khai sinh gốc hai VĐV này cũng được ghi sinh ngày 15-8-2002. Như vậy căn cứ xác minh của Công an huyện Đông Sơn thì hai cầu thủ Lê Sỹ Hà và Lê Sỹ Hồng đã gian lận tuổi để đủ điều kiện dự Giải U-15 quốc gia 2017 (theo điều lệ giải, các cầu thủ tham dự sinh từ ngày 1-1-2002 đến 31-12-2003).

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 5-5, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết đã nhận được thông tin xác minh từ Công an huyện Đông Sơn là Sỹ Hà và Sỹ Hồng sinh năm 2000. Về án phạt đối với đội U-15 Hà Nội, ông Hoài Anh nói sẽ do ban kỷ luật VFF xử lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một thành viên ban kỷ luật VFF cho biết: “Văn bản xác định hai VĐV này sinh năm 2000 là căn cứ để ban tổ chức Giải U-15 quốc gia, VFF tiếp tục tìm hiểu, làm rõ ai là người đã làm sai giấy tờ của hai VĐV. Nếu CLB, HLV hay một thành viên nào của đội bóng tham gia quá trình làm sai lệch hồ sơ, tài liệu thì án phạt sẽ rất nặng. Trong trường hợp U-15 Hà Nội không biết gì về việc này, mà giấy tờ do phía gia đình các VĐV tự làm sai thì lại phải xử lý kiểu khác. Dù không là người trực tiếp làm sai lệch hồ sơ nhưng Sỹ Hà, Sỹ Hồng chắc chắn vẫn phải nhận án phạt”.

Đội U-15 Hà Nội nhiều khả năng bị loại khỏi VCK Tại Giải U-15 quốc gia 2017, đội U-15 Hà Nội ở bảng A. Sau vòng bảng, họ giành được 14 điểm và đứng thứ hai sau U-15 Viettel. Với kết quả này, U-15 Hà Nội đã giành quyền vào chơi vòng chung kết (VCK) Giải U-15 quốc gia diễn ra tại Tây Ninh từ ngày 25-5 đến 3-6 cùng với 7 CLB khác. Tuy nhiên, căn cứ theo điều 52 quy định kỷ luật của VFF về hành vi giả mạo và làm sai lệch tài liệu, hồ sơ, nhiều khả năng U-15 Hà Nội sẽ bị loại khỏi VCK. Theo điều 52: “Các đội bóng trẻ của CLB vi phạm về gian lận tuổi hoặc đối tượng tham gia thi đấu trong các giải trẻ do VFF tổ chức sẽ bị xử lý như sau: phạt tiền đội bóng từ 25-50 triệu đồng; đội bóng của lứa tuổi đó bị loại khỏi giải và không được thi đấu trong các giải bóng đá do VFF, đơn vị tổ chức giải tổ chức trong thời hạn từ 1-2 năm kể từ ngày có quyết định kỷ luật...”.