Taekwondo VN dự giải quyền thế giới ở bãi biển Hi Lạp

TT - Khuya 3-5, đội tuyển quyền taekwondo VN đã lên đường sang Hi Lạp để tham dự Giải vô địch teakwondo bãi biển thế giới lần đầu tiên 2017, diễn ra trong hai ngày 5 và 6-5 tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Rhodes.

Các VĐV đội tuyển quyền taekwondo VN tập luyện trên biển Vũng Tàu trước khi tham dự giải. Ảnh: THANH HUY

Giải có sự tham dự của 564 VĐV đến từ 26 quốc gia. Do thi đấu trên bãi biển nên quy định về trang phục thi đấu của VĐV và cách chấm điểm của các trọng tài cũng khác với trong nhà. HLV trưởng đội tuyển quyền taekwondo VN Nguyễn Thanh Huy cho biết thay vì mặc võ phục truyền thống, VĐV sẽ khoác lên người trang phục “mát mẻ” (nữ áo thun thể thao ba lỗ ôm sát người cùng quần thun ôm đến đầu gối, nam áo thun ôm với quần võ đến gối, thắt đai)...

Khác biệt được các đoàn quan tâm nhất chính là việc các VĐV sẽ thi đấu trên cát hay trên thảm trải ở bãi biển. Thi đấu trên cát, yếu tố thăng bằng rất quan trọng vì với những tư thế bay đá khó, nếu không cẩn thận VĐV sẽ dễ mất thăng bằng, không thực hiện hoàn hảo cú đá, thậm chí té ngã. Để đề phòng trường hợp phải thi đấu trên cát, các võ sĩ VN đã tập vài ngày ở Vũng Tàu trước khi tham dự giải.

Đội tuyển quyền taekwondo VN tham dự 9 nội dung thi quyền (5 quyền tiêu chuẩn, 4 quyền sáng tạo) và 3 nội dung thi công phá. Do chi phí tham dự giải khá cao (hơn 60 triệu đồng/người), nên giờ chót đội tuyển quyền taekwondo VN đã không đi Hi Lạp đủ như danh sách dự kiến. Do đó, ở nội dung thi công phá, VĐV Trần Tiến Khoa sẽ tham dự cả ba nội dung: bay đá nhiều mục tiêu, bay đá xoay trên không và công phá tuyệt kỹ sáng tạo (tự chọn những kỹ thuật bay đá khó nhất để công phá nhiều mục tiêu).

Trước khi lên đường, nhà vô địch thế giới Châu Tuyết Vân chia sẻ: “Dù đã tập luyện trên cát ở Vũng Tàu nhưng chắc chắn trải nghiệm tại giải sắp tới sẽ hoàn toàn khác hẳn. Dù vậy, đây cũng là dịp tốt cho chúng tôi nhìn lại mình và chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 2017”.