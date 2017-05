​Ronaldo lập hat-trick, R.M đặt một chân vào CK Champions League

Niềm vui của Ronaldo sau khi mở tỉ số cho R.M. Ảnh: REUTERS

Trận này, A.M chủ động chơi phòng ngự ngay từ đầu và thầy trò HLV Diego Simeone đã sớm phải trả giá vì nhường thế trận cho R.M. Phút 10, từ pha lên bóng bên cánh phải, Casemiro thoát xuống tạt bóng đẹp mắt cho Ronaldo bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Jan Oblak, mở tỉ số cho R.M.

Bị thủng lưới nhưng đội khách vẫn không đẩy cao đội hình. Sự thận trọng quá mức của A.M đã tạo điều kiện cho các cầu thủ R.M thoải mái tung hoành. Trong các phút 16 và 29, R.M có thêm hai cơ hội mười mươi nữa nhưng đáng tiếc Varane không đánh bại được thủ môn Oblak từ cự li gần, còn pha tung người dứt điểm của Benzema lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong khi đó, dù chủ động chơi phòng ngự phản công nhưng do không có nhiều bóng nên A.M đã không gây được khó khăn cho khung thành thủ môn Navas. Tình huống đáng chú ý nhất của A.M trong hiệp 1 là pha phản công ở phút 17. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, tiền đạo Kevin Gameiro không vượt qua được thủ môn Navas trong pha đối mặt, bỏ lỡ cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho A.M.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho R.M của Ronaldo. Ảnh: REUTERS

Niềm vui của Ronaldo (trái) và Vazquez sau khi nâng tỉ số lên 3-0 cho R.M. Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, HLV Simeone tung Fernando Torres, Nicolas Gaitan, Angel Correa vào sân và A.M chủ động dồn đội hình lên chơi đôi công với R.M. Tuy nhiên, do Antoine Griezmann bị kèm quá chặt, còn Torres chơi mờ nhạt khi vào sân nên A.M đã không tạo được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Navas.

Trong khi đó, dù không còn áp đảo hoàn toàn như trong hiệp 1 nhưng với thế trận chắc chắn và sự tỏa sáng của Ronaldo, R.M đã có thêm hai bàn thắng nữa. Phút 73, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Benzema chuyền bóng cho Ronaldo. Sau một pha ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản của Filipe Luis, Ronaldo xâm nhập vòng cấm tung cú dứt điểm cực mạnh bằng chân phải đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ môn Oblak, nâng tỉ số lên 2-0 cho R.M.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ A.M sau trận thua R.M. Ảnh: REUTERS

Chiến thắng được hoàn tất cho R.M ở phút 86 sau pha phản công nhanh bên cánh phải. Lucas Vazquez cầm bóng đột phá vào thẳng vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Ronaldo băng lên tung cú dứt điểm hạ thủ môn Oblak, hoàn tất cú hat-trick và đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho R.M.

Đây là cú hat-trick thứ hai của Ronaldo trong 3 trận gần đây, nâng tổng số bàn thắng của anh ở Champions League mùa giải năm nay lên con số 10 và hiện chỉ còn kém cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “dội bom” Lionel Messi (Barcelona) một bàn.

Với chiến thắng này và cùng với việc không bị thủng lưới trên sân nhà, R.M đã tạo được lợi thế lớn trước khi bước vào trận lượt về trên sân A.M vào tuần sau (11-5).