Tình bạn trên đường đua

Đội bạn thân Mai Nguyễn Hưng (bìa phải) và Alex (trái) như hình với bóng trên đường đua. Ảnh: PHẠM HUY

Nguyên nhân Phounsavath (tên thường gọi là Alex) thi đấu cho đội Anh văn Hội Việt Mỹ - TP.HCM mà nơi này không phải tốn kém lương bổng đến từ tình bạn với cuarơ người Việt Mai Nguyễn Hưng.

Quen cha, hướng dẫn con

Mai Nguyễn Hưng cho biết mối quan hệ giữa anh và gia đình Alex bắt nguồn từ cha của Alex - ông Willy, một doanh nhân kiêm VĐV người Pháp.

Sang Lào để thực hiện công việc kinh doanh (mở một chuỗi cửa hàng xe đạp tại Đông Nam Á), ông Willy nhập quốc tịch Lào để thi đấu từ những năm thập niên 1990. Sau những lần dự giải quốc tế, ông Willy quen biết Mai Nguyễn Hưng. Mối quan hệ giữa anh và gia đình cuarơ “đa quốc tịch” này càng thân thiết hơn khi Hưng bắt đầu gặp cậu con trai Alex từ SEA Games 2009 tại Lào.

Tại kỳ SEA Games năm đó, chàng trai 18 tuổi Alex vẫn còn rất non nớt để có thể đọ sức với những đối thủ dày dạn kinh nghiệm ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong những chặng đường thi đấu đầu tiên ở giải đấu lớn đầu tiên của sự nghiệp này, Alex đã nhận được những lời hướng dẫn, hỗ trợ kinh nghiệm từ một tay đua đối thủ: Mai Nguyễn Hưng.

“Do có quen biết từ trước, anh Hưng chủ động nói chuyện với tôi trước các chặng đua. Có quan hệ bạn bè với những đồng nghiệp nước ngoài tại một đại hội thể thao như SEA Games là điều tuyệt vời. Anh ấy chỉ vẽ cho tôi một số kinh nghiệm quý giá và tôi không bao giờ quên điều đó. Tôi rất vui khi chứng kiến Hưng giành HCB kỳ SEA Games năm đó”, Alex kể.

Thắng hay thua vẫn là bạn

Trở về nước sau kỳ SEA Games 2009, hai tay đua người Lào, người Việt vẫn giữ mối liên hệ với nhau qua mạng xã hội.

Là con nhà nòi, lại thường xuyên được cha mình đưa về Pháp để gặp gỡ, rèn luyện với một số HLV danh tiếng ở Pháp, Alex tiến bộ thần tốc trên đường đua. Chỉ 4 năm sau, ở SEA Games 2013 (Myanmar), người hâm mộ được chứng kiến một Alex mạnh mẽ khác hẳn với hình ảnh chàng trai trẻ còn rụt rè ngày nào trên đất Lào.

Và điều bất ngờ cũng xảy ra, Alex vượt mặt chính người bạn Việt thân thiết của mình để đoạt HCV cá nhân SEA Games năm đó. Về phần Mai Nguyễn Hưng, SEA Games trên đất Myanmar cũng là một giải đấu thành công với anh khi đoạt HCV đồng đội và HCB cá nhân. Bị chính cậu em thân thiết người Lào đánh bại, Mai Nguyễn Hưng khẳng định điều đó không hề làm sứt mẻ tình bạn giữa anh và Alex.

Mai Nguyễn Hưng nói: “Thật ra Alex giành HCV có phần may mắn do các đối thủ mạnh chỉ lo kèm nhau và không để ý đến VĐV chưa có thành tích như Alex. Tuy nhiên, chúng tôi đã thi đấu sòng phẳng và Alex xứng đáng được hưởng những gì do công sức bỏ ra”.

Trong những dịp sang VN sau này, Alex đều đến nhà Mai Nguyễn Hưng ở lại vài ngày. Tình bạn giữa hai tay đua chênh nhau 3 tuổi này thân thiết đến mức khi Hưng ngỏ lời mời, Alex lập tức đồng ý tham dự Cúp truyền hình TP.HCM 2017. Trong lúc những đội đua khác phải tốn chi phí ngàn USD cho những tay đua người nước ngoài thì đội Anh văn Hội Việt Mỹ - TP.HCM chỉ phải bỏ ra một khoản tiền vé máy bay cho Alex.

Mai Nguyễn Hưng nói: “Alex nằm trong tốp 10 VĐV leo đèo tốt nhất của châu Á, đúng vị trí mà đội Anh văn Hội Việt Mỹ - TP.HCM đang rất cần. Cũng như cha mình, Alex thi đấu với đam mê rất lớn. Để sang VN, anh phải sắp xếp lại lịch đi thi đấu ở châu Âu. Tôi cũng khá bất ngờ khi Alex không đòi lương bổng, chỉ nhận phần chia tiền thưởng như mọi tay đua khác trong đội”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ khi giải đấu vừa kết thúc, Alex nói: “Lúc đầu, tôi cảm thấy rất áp lực bởi các tay đua VN thi đấu quá nặng về chiến thuật. Tôi phải nhờ Mai Nguyễn Hưng và đồng đội hỗ trợ rất nhiều. Đặc biệt, tôi cảm kích đồng đội Trần Thanh Điền đã chấp nhận hi sinh đổi xe cho tôi về đích bảo vệ áo vàng khi tôi gặp sự cố ở cuối chặng áp chót. Tôi đã có trải nghiệm rất tuyệt vời với chiếc áo vàng này và những người đồng đội VN”.

Theo quốc tịch mẹ vì giấc mơ đạp xe Chỉ riêng việc khoác áo quốc tịch nào đã là một câu chuyện thú vị của Alex. Có cha người Pháp, mẹ người Lào nhưng Alex lại sinh trưởng tại Thái Lan do đây là nơi cha anh đặt trụ sở kinh doanh chính. “Nếu thi đấu cho Lào, tôi sẽ có nhiều cơ hội được khoác áo tuyển quốc gia hơn. Đây là một đất nước cởi mở, có những chính sách kêu gọi những tay đua sống ở nước ngoài như tôi. Giấc mơ của tôi đó là tham gia phát triển phong trào xe đạp ở Lào”, Alex giải thích về việc chọn thi đấu cho quê mẹ.