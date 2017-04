​Thu Thảo đoạt 2 HCV Grand Prix châu Á trong một tuần

Thu Thảo đã giành HCV nhảy xa nữ ở chặng 3 Grand Prix châu Á 2017. Ảnh: T.P

Thu Thảo đã giành HCV với cú nhảy đạt thành tích 6m41 ở lượt nhảy thứ 5. Thành tích của Thu Thảo bỏ xa VĐV xếp thứ hai Trung Quốc XiaoLing Xu đến 0,06m. Đây là chiếc HCV Grand Prix châu Á thứ hai của Thu Thảo trong vòng 1 tuần. Ở chặng đầu tiên của giải diễn ra tại Trung Quốc ngày 24-6, Thu Thảo đoạt HCV với thành tích 6m58. Tuy nhiên, thành tích của Thu Thảo ở cả hai chặng này vẫn còn kém so với khi cô giành HCB tại SEA Games 2015 (6,65 m).

Ngoài ra, điền kinh VN còn giành được 2 chiếc HCB do công hai anh em nhà họ Quách là Quách Thị Lan và Quách Công Lịch. Ở nội dung 400m nữ, Quách Thị Lan đã về đích ở vị trí thứ hai với thành tích 52,96, chỉ kém 0,41 giây so với VĐV đoạt HCV người Kazakhstan Elina Mikhina. Tuy nhiên, thành tích của Lan đã được cải thiện so với lúc cô đoạt HCV ở chặng đầu tiên (53,15 giây) hồi tuần trước.

Ở nội dung 400m nam, Quách Công Lịch đoạt HCB với thành tích 46,66 giây. Trong khi đó, Lê Tú Chinh đoạt HCĐ nội dung 100 m nữ với thành tích 11,74 giây.