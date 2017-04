“Tuyển U-20 VN còn nhiều việc phải làm”

HLV Hoàng Anh Tuấn (bìa trái) trong chuyến tập huấn tại Đức. Ảnh: ĐẮC VĂN

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Ngoại trừ một số cầu thủ bị chấn thương, chất lượng các trận giao hữu, ăn ở, tập luyện của chuyến tập huấn ở Đức rất tốt. LĐBĐVN (VFF) và LĐBĐ Đức (DFB) đã hỗ trợ cho đội rất tốt. Những gì ban huấn luyện chúng tôi cần đều được các cầu thủ thể hiện hết mình về mặt lối chơi, chiến thuật, thái độ, tinh thần thi đấu trong ba trận giao hữu thua U-23 Borussia Monchengladbach 0-1, thắng U-21 Roda JC (Hà Lan) 4-0 và U-19 Fortuna 05 Dusseldorf 4-1.

Nhiều người khi nhìn kết quả đều cho rằng đối thủ cọ xát của U-20 VN quá yếu. Nhưng ba đối thủ trên thực ra đều mạnh hơn hẳn U-20 VN. Thể hình các cầu thủ của họ đều vượt trội hơn các cầu thủ U-20 VN. Trong đó, Borussia Monchengladbach và Fortuna 05 Dusseldorf là hai trong số những lò đào tạo trẻ tốt nhất nước Đức. U-20 VN giành kết quả tốt vì chúng ta chuẩn bị tốt hơn họ cho một trận đấu. Nếu đá lại, chắc chắn sẽ không có tỉ số đó”.

* Tâm trạng của ông thế nào khi mất Tiến Dụng vì chấn thương?

- Rất tiếc nuối! Đây là cầu thủ đã đá chính trong đội hình U-19 rồi U-20 VN suốt hai năm nay và chơi rất tốt. Anh ấy cũng là cầu thủ được HLV Nguyễn Hữu Thắng để ý và dự định đưa lên đội tuyển U-22 VN tham dự SEA Games 2017. Nói thế để thấy chất lượng của cầu thủ 19 tuổi này như thế nào. Ngoài Tiến Dụng bị gãy xương đòn vai phải chia tay trước VCK World Cup U-20 2017, đội còn có một trường hợp chấn thương khác là Thái Quý. Tiền vệ trung tâm này bị giãn dây chằng đầu gối và cần hơn một tuần nữa mới hồi phục. Thủ môn Bùi Tiến Dũng dù đã có thể tập nhẹ trở lại nhưng vẫn chưa tập chung cùng toàn đội. Ngoài ra còn một số cầu thủ vẫn còn chấn thương cổ chân nhẹ như Thanh Sơn, Thanh Bình, Tấn Sinh.

* Những trường hợp bị chấn thương sẽ được bổ sung thế nào?

- Thật ra ngay từ đầu khi lựa chọn danh sách, tôi đã chọn mỗi vị trí có từ 2-3 người. Vì vậy khi mất Tiến Dụng vì chấn thương, tôi cũng không dự định bổ sung thêm ai. Hơn nữa, nếu bổ sung thì sự chuẩn bị của cầu thủ được gọi sẽ không tốt do không theo đội trong chuyến tập huấn tại Đức vừa qua và cũng khó đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Trong khi đó, quân số cầu thủ đi tập huấn tại Đức (25 cầu thủ) vẫn còn thừa so với danh sách đăng ký 21 cầu thủ mà tôi sẽ phải nộp lên cho FIFA vào ngày 8-5 tới. Do đó, trước trận giao hữu với U-20 Argentina vào ngày 10-5 trên sân Thống Nhất, tôi còn phải loại thêm vài người nữa.

* Tiến Linh ghi 3 bàn, Đức Chinh ghi 1 bàn trong ba trận giao hữu tại Đức. Ông có hài lòng với phong độ của hàng tấn công?

- Nhìn vào kết quả thì có vẻ thấy là tín hiệu tích cực cho U-20 VN, nhưng thực tế thì chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trong việc cải thiện cách chơi của mình. Ở đây có hai việc cần phải khắc phục là các đường chuyền quyết định thường hay hỏng và khả năng kết thúc của các tiền đạo. Tiến Linh dù ghi 3 bàn nhưng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thực tế là ở chuyến tập huấn tại Đức, tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ ít được thi đấu để kiểm tra khả năng của họ. Do đó, nếu không Tiến Linh thì cũng có người khác ghi bàn.

* U-20 VN sẽ chơi với đội hình mạnh nhất trận gặp U-20 Argentina? - Còn 10 ngày nữa để tôi rà soát lại lực lượng và suy nghĩ xem đội sẽ chơi với đội hình thế nào và mình cần gì ở trận đấu giao hữu với U-20 Argentina. Tuy nhiên, tôi có thể nói ngay, tôi cần các học trò thể hiện hai điều. Đầu tiên là tâm lý. Đá với đối thủ mạnh như thế, các cầu thủ sẽ bộc lộ được bao nhiêu phần trăm năng lực của mình? Đây là điều rất quan trọng. Vì tâm lý quyết định khả năng chuyên môn. Nếu U-20 VN chơi không tốt trước U-20 Argentina thì gặp những đối thủ mạnh khác như U-20 Pháp, U-20 Honduras và U-20 New Zealand ở VCK U-20 thế giới 2017 sẽ gặp vấn đề như thế nào? Thứ hai là số lượng cầu thủ đủ năng lực tham gia trận đấu đó.