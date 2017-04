Sỹ Hồng và Sỹ Hà có 2 giấy khai sinh

Khai sinh và căn cước công dân của hai anh em Sỹ Hồng và Sỹ Hà ghi năm sinh 2002, trong khi hộ khẩu lưu tại ban công an xã Đông Anh, huyện Đông Sơn ghi hai anh em sinh năm 2000. Ảnh chụp lại

Chiều 28-4, Tuổi Trẻ đã có mặt tại UBND xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) và gia đình hai cầu thủ này ở xã Đông Anh để tìm hiểu, xác minh vụ việc.

Tiếp chúng tôi tại gia đình trong tâm trạng buồn vì sự cố vừa xảy ra đối với hai con trai mình, ông Lê Sỹ Thước (cha của hai anh em sinh đôi Lê Sỹ Hồng, Lê Sỹ Hà) cho biết Sỹ Hồng và Sỹ Hà sinh đôi vào ngày 15-8-2002. Từ nhỏ, hai anh em Hồng - Hà có năng khiếu bóng đá. Năm 2011, gia đình cho hai anh em Hồng - Hà tham gia dự tuyển vào đội bóng đá trẻ của CLB Bóng đá Thanh Hóa (tiền thân của FLC Thanh Hóa bây giờ). Thời điểm thi tuyển vào đội bóng đá trẻ của CLB Thanh Hóa, hai anh em Hồng - Hà mới 9 tuổi. Nhưng do mong muốn cho con tham gia đội bóng lứa tuổi U-11 của CLB này nên gia đình đã cải chính năm sinh, khai năm sinh từ năm 2002 xuống năm 2000 để tăng từ 9 lên 11 tuổi.

Sau đó, gia đình nộp hồ sơ có giấy khai sinh bản sao ghi ngày tháng năm sinh của Lê Sỹ Hồng, Lê Sỹ Hà là 15-8-2000 và ký hợp đồng với CLB Thanh Hóa để Hồng và Hà được đào tạo bóng đá, học văn hóa do CLB tổ chức. Đến tháng 7-2016, CLB này chấm dứt hợp đồng với Hồng và Hà. Sau đó hai anh em thi tuyển vào CLB Hà Nội và được CLB này nhận đào tạo, cho thi đấu giải đến nay.

Ông Lê Sỹ Thước cho biết thêm sự việc Lê Sỹ Hồng, Lê Sỹ Hà có hai giấy khai sinh với năm sinh khác nhau là phần lỗi của gia đình. Gia đình xin nhận trách nhiệm trước các cơ quan chức năng về việc này. Gia đình khẳng định hồ sơ gốc (gồm giấy khai sinh gốc, hộ khẩu, học bạ...) của Hồng - Hà đều ghi sinh ngày 15-8-2002. Hiện nay, toàn bộ hồ sơ gốc của Hồng và Hà đang được CLB Bóng đá Hà Nội giữ để làm việc với cơ quan chức năng. Theo ông Thước, CLB Hà Nội không biết Sỹ Hồng, Sỹ Hà có bản sao giấy khai sinh ghi sinh ngày 15-8-2000.

“Sự việc lùm xùm liên quan đến ngày, tháng, năm sinh của Sỹ Hồng, Sỹ Hà là phần trách nhiệm của gia đình. Hai cháu Sỹ Hồng, Sỹ Hà còn nhỏ, chưa đủ sức chịu đựng được những áp lực của dư luận xã hội xảy ra những ngày qua. Gia đình rất mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc này để khép lại câu chuyện ở đây” - ông Lê Sỹ Thước nói.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, sổ hộ khẩu lưu tại ban công an xã Đông Anh có ghi “Lê Sỹ Hồng, Lê Sỹ Hà sinh ngày 15-8-2000, nguyên quán, nơi sinh là xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, con ông Lê Sỹ Thước...”. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Trọng - phó chủ tịch UBND xã Đông Anh và ông Lê Thế Hiền - phó trưởng Công an xã Đông Anh cho biết: “Hiện nay, tại cuốn sổ hộ khẩu của xã Đông Anh lưu tại ban công an xã có ghi hai cháu Lê Sỹ Hồng, Lê Sỹ Hà sinh đôi vào ngày 15-8-2000, con ông Lê Sỹ Thước. Còn giấy khai sinh và một số giấy tờ tùy thân của hai cháu Sỹ Hồng, Sỹ Hà có ghi ngày sinh 15-8-2002 thì nên hỏi gia đình hai cháu”.

