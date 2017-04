Điểm tin tối 29-4: Iniesta vắng mặt trận derby Catalan

Iniesta vắng mặt trận Espanyol vì chấn thương. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Luis Enrique cho biết Iniesta dính chấn thương bắp chân trong buổi tập hôm thứ sáu (28-4). Dù chấn thương không nghiêm trọng nhưng do thời gian quá ngắn nên Iniesta không kịp hồi phục để góp mặt trong trận derby Catalan với Espanyol.

Cùng vắng mặt với Iniesta do chấn thương còn có tiền vệ Aleix Vidal và hai hậu vệ Rafinha, Jeremy Mathieu. Tuy nhiên, Barcelona sẽ có sự trở lại của ngôi sao tấn công Neymar sau 3 trận ngồi ngoài vì án treo giò.

Basel lần thứ tám liên tiếp vô địch Thụy Sĩ

Basel và chức vô địch thứ 20 trong lịch sử. Ảnh: GETTY IMAGES

CLB Basel đã lần thứ tám liên tiếp đoạt ngôi vô địch Thụy Sĩ sau khi đá bại Luzern 2-1 trên sân khách ở vòng 30 hôm 29-4.

Ở trận này, Basel cầm bóng ít hơn so với Luzern (Basel cầm bóng 46%) nhưng với những pha lên bóng sắc sảo và khả năng tận dụng cơ hội tốt của tiền đạo, Basel đã dễ dàng có hai bàn thắng do công Seydou Doumbia (3’) và Renato Steffen (71’). Phải đến cuối trận, khi hàng các cầu thủ Basel thi đấu chủ quan, đội chủ nhà Luzern mới tìm được bàn thắng danh dự do công Marco Schneuwly (88’).

Thắng trận này, Basel có 77 điểm và đăng quang ngôi vô địch trước 6 vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ tám liên tiếp của Basel và thứ 20 trong lịch sử của đội bóng này.

Dù đoạt ngôi vô địch nhưng Basel quyết định không gia hạn hợp đồng với Urs Fischer – chiếc lược gia đã đem về cho họ hai chức vô địch trong hai mùa giải qua. Thay cho Urs Fischer là HLV đội U-19 Raphael Wicky.