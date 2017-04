​VN chỉ có VTV Bình Điền Long An vào bán kết 

TTO - Ngày 26-4, CLB VTV Bình Điền Long An đã thắng 3-1 trước CLB Thông tin LienVietPostBank để giành tấm vé cuối cùng bảng A vào bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền 2017 tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh.

Wilavan Apinyapong (áo vàng, số 10) đánh bóng lách qua hàng chắn Thông tin LienVietpostBank. Ảnh: T.P

Những ai chờ đợi một cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai đội bóng chuyền nữ hàng đầu VN, vốn đã “thuộc” lối chơi lẫn nhau, ít nhiều phải thất vọng. Hai đội chỉ phần nào thể hiện được chính mình trong hai ván đầu tiên.

Tuyển thủ Thái Lan Wilavan Apinyapong là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công VTV Bình Điền Long An vốn phụ thuộc nhiều vào thủ quân Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Trần Thị Thanh Thúy. Wilavan Apinyapong có thể ghi điểm từ mọi vị trí trên sân nên là “chìa khóa vàng” của CLB VTV Bình Điền Long An trong những thời điểm khó khăn. Và VTV Bình Điền Long An đã thể hiện sức mạnh đó khi chỉ cần hơn 23 phút để thắng 25-16 ở ván đầu tiên.

Nhưng ván hai đã chứng kiến Thông tin LienVietPostBank tìm lại chính mình với lối chơi phòng thủ chắc chắn, tạo điều kiện cho những mũi tấn công kinh nghiệm như Phạm Thị Yến, Trần Thu Trang và Bùi Thị Ngà,... lập công. Kịch tính được đẩy lên cao ở ván đấu này khi Thông tin LienVietPostBank sớm vượt lên 12-6, 14-8,.. rồi bị VTV Bình Điền Long An cân bằng tỉ số 22-22. Nhưng các cô gái Thông tin LienVietPostBank vẫn vượt qua được áp lực rất lớn để thắng 25-22, cân bằng tỉ số 1-1 sau hai ván đầu tiên.

Sau đó, HLV Phạm Văn Long của Thông tin LienVietPostBank liên tiếp tung vào sân những VĐV trẻ như chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh (19 tuổi), Phạm Thị Huệ (20 tuổi), Trần Việt Hương (20 tuổi),... trong hai ván tiếp theo để tìm sự mới lạ cũng như tạo cơ hội cho VĐV trẻ cọ xát.

Kế hoạch này đã phá sản khi VTV Bình Điền Long An thắng ván thứ ba với tỉ số 25-20. Lên tinh thần, đội chủ giải thắng luôn ván quyết định với tỉ số cách biệt 25-14, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Thông tin LienVietPostBank.

Ở trận đấu trước đó, CLB Vân Nam (Trung Quốc) đã thắng 3-1 (22-25, 25-20, 25-12, 25-18) trước CLB Altay (Kazakhstan) để giành ngôi nhất bảng A và một vé vào bán kết sau 3 trận toàn thắng. Chiếc vé thứ cuối cùng của bảng đấu này lọt vào bán kết đã thuộc về VTV Bình Điền Long An (2 thắng, 1 thua). Và đội chủ giải cũng sẽ là đại diện duy nhất của VN ở vòng bán kết.

Hôm nay (27-4), giải sẽ tiếp tục với 2 trận đấu cuối cùng bảng B giữa CLB Bangkok Glass (Thái Lan) – CLB 4.25 Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) lúc 16g30 và CLB Ngân hàng Công thương – CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) lúc 19g.