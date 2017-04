Khán giả VN có nguy cơ không tiếp tục được xem Champions League 

Monaco là hiện tượng thú vị ở Champions League mùa giải năm nay. Họ sẽ gặp Juventus ở bán kết. Ảnh: UEFA.com

VTVcab là đơn vị truyền hình duy nhất tại VN sở hữu bản quyền truyền hình Champions League mùa giải 2016- 2017 trên cả hệ thống truyền hình, internet và các ứng dụng di động. Để có được bản quyền truyền hình giải đấu, VTVcab đã rất vất vả đàm phán và mua qua đối tác KJ Investment Group Inc (Hàn Quốc).

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 25-4, ông Hoàng Ngọc Huấn - tổng giám đốc VTVcab cho biết ông như đang ngồi trên đống lửa bởi đến thời điểm này ông vẫn chưa biết có duy trì được tín hiệu giải đấu phục vụ người xem bóng đá hay không.

Ông Huấn nói: “Bên phía KJ mới gửi văn bản cho chúng tôi yêu cầu phải chấm dứt ngay tình trạng ăn cắp tràn lan tín hiệu truyền hình, clip của Champions League trên các hạ tầng ở VN. Đây không phải lần đầu tiên nhà cung cấp yêu cầu VTVcab khắc phục tình trạng bị ăn cắp tín hiệu nhưng chúng tôi thực sự bất lực”.

Trước đó ngày 10-3-2016, KJ cũng ngắt tín hiệu Champions League mùa giải 2015-2016 khi giải đấu đang đi đến cao trào vì việc vi phạm bản quyền tại VN.

Ông Huấn nói tiếp: “Sau sự cố trên, VTVcab đã phải làm việc với rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước để can thiệp chấm dứt tình trạng nhiều đơn vị ăn cắp tín hiệu Champions League của VTVcab. Chúng tôi đã yêu cầu Bộ Thông tin & Truyền thông, C50, A87 (Bộ Công an) vào cuộc, nhưng tình trạng này không giảm. Mùa giải 2016- 2017, các đơn vị tại VN vẫn ngang nhiên đánh cắp tín hiệu truyền hình, internet của giải đấu, mức độ ăn cắp nhiều hơn, công khai hơn. Đến thời điểm này VTVcab là đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu cũng bất lực. VTVcab muốn phục vụ người hâm mộ nhưng với tình trạng này, tôi không dám chắc khán giả sẽ có thể được xem các trận bán kết, chung kết sắp tới”.

Ông Huấn cho biết, trong trường hợp may mắn không bị ngắt tín hiệu, mùa giải này có lẽ cũng sẽ là mùa giải cuối VTVcab mua được bản quyền Champions League. Lý do bởi giá thành bản quyền đắt trong khi rủi ro quá lớn, nhà đài luôn đứng trước tình trạng bị ngắt tín hiệu do không kiểm soát được việc ăn cắp tín hiệu từ các tổ chức, cá nhân tại VN.

VTV được chia sẻ bản quyền 4 trận bán kết Champions League Ngày 25-4, Đài truyền hình VN (VTV) công bố đơn vị này sẽ phát sóng trực tiếp các trận bán kết Champions League mùa bóng 2016– 2017 trên kênh VTV3 & VTV3HD. Bản quyền truyền hình các trận đấu được VTVcab chia sẻ sóng sạch cho VTV để phục vụ người hâm mộ. Tuy nhiên, trong trường hợp VTVcab bị đối tác KJ Investment Group Inc cắt tín hiệu, khán giả cũng không thể xem 4 trận bán kết này. Lịch THTT 4 trận bán kết UEFA Champions League: Lượt đi: Real Madrid – Atletico Madrid (01h45 ngày 3/5/2017 - trực tiếp trên VTV3 & VTV3HD) AS Monaco – Juventus (01h45 ngày 4/5/2017 - trực tiếp trên VTV3 & VTV3HD) Lượt về: Juventus - AS Monaco (01h45 ngày 10/5/2017 - trực tiếp trên VTV3 & VTV3HD) Atletico Madrid – Real Madrid (01h45 ngày 11/5/2017 - trực tiếp trên VTV3 & VTV3HD)