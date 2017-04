Barca cần một cuộc cải tổ

Monaco tưng bừng vào bán kết Nếu ở trận lượt đi (Dortmund thua 2-3), HLV Thomas Tuchel của Dortmund có lý do để than vãn về việc UEFA dời lịch không hợp lý sau vụ nổ bom đe dọa xe buýt đội nhà thì ở trận lượt về, đội bóng nước Đức phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Monaco. Bằng lối chơi phản công đầy tốc độ, Monaco giành chiến thắng 3-1 trong trận lượt về với các pha lập công của Kylian Mbappe (phút 3), Radamel Falcao (phút 17) và Valere Germain (phút 81). Dortmund chỉ có bàn danh dự do công Marco Reus (phút 48). Chung cuộc, Monaco đi tiếp với tổng tỉ số 6-3. 17h chiều nay (21-4) sẽ diễn ra buổi lễ bốc thăm các cặp đấu bán kết ở Nyon (Thụy Sĩ).