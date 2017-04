Nỗ lực đáng khen của Hoàng Anh Gia Lai

TT - Việc mất một loạt trụ cột do chấn thương, treo giò khiến giới chuyên môn dự đoán Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khó tránh khỏi trận thua trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh vào tối 15-4. Nhưng điều đó không xảy ra khi HAGL cầm chân chủ nhà 2-2.

Niềm vui của các cầu thủ HAGL sau bàn gỡ hòa 2-2. Ảnh: ANH PHAN

Thay đến ba gương mặt mới trong đội hình xuất phát (A Sâm, Thanh Tùng và Việt Hưng thay chỗ của A Hoàng, Văn Thanh, Văn Toàn) nhưng đội khách vẫn giữ được lối chơi gắn kết giữa các tuyến. Tiền vệ Châu Ngọc Quang (24) trở thành người hùng của HAGL khi lần lượt ghi bàn gỡ hòa 1-1 rồi 2-2 (Than Quảng Ninh dẫn trước do công của Minh Tuấn và Patiyo). Tuy nhiên, điều đáng nói với dàn cầu thủ trẻ phố núi là việc họ vẫn duy trì được sự liền lạc trong việc phối hợp tấn công bằng lối chơi đậm chất kỹ thuật.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nói đến nỗ lực đáng ngợi khen của thủ quân Công Phượng ở trận đấu này. Đó là pha đột phá đẹp mắt vào phút 29, tiếc rằng cú tạt bóng sệt vào giữa rất thoáng nhưng không đồng đội nào kịp băng vào để dứt điểm. Phút 60, Công Phượng làm cú đi bóng đẹp mắt và kết thúc cực mạnh vào góc hẹp nhưng thủ môn Tuấn Linh kịp cứu thua. Dấu ấn để lại của Công Phượng trong trận này chính là tình huống phá bẫy việt vị của Than Quảng Ninh trong một pha phản công nhanh rồi chuyền bóng như dọn cỗ cho Châu Ngọc Quang gỡ hòa 2-2 vào phút 68. Sau ba năm liền trắng tay khi chơi trên sân Cẩm Phả, đây là lần đầu tiên HAGL có điểm trước chủ nhà Than Quảng Ninh.

Ở một trận đấu khác, sau 10 trận thua liên tục, Long An đã chặn đứng chuỗi trận kém vui đó với trận hòa 1-1 trước chủ nhà Quảng Nam. Có thêm 1 điểm, Long An vẫn chôn chân ở đáy bảng xếp hạng với 5 điểm sau khi khép lại lượt đi. Trên sân Cần Thơ, dẫn trước chủ nhà XSKT Cần Thơ 2-0 nhưng SHB Đà Nẵng lại bị gỡ hòa 2-2 vào cuối trận. Trên sân nhà, FLC Thanh Hóa đánh rơi cơ hội vô địch lượt đi khi bị Sài Gòn cầm chân 1-1. Dù có được 23 điểm như Hà Nội nhưng FLC Thanh Hóa xếp thứ nhì do kém hiệu số bàn thắng bại.

* Lịch thi đấu chiều 16-4: TP.HCM - Sanna Khánh Hòa (HTV Thể thao, VPF THTT 17h30), B.Bình Dương - Hải Phòng (VTV6, BTV2, VPF THTT 18h).