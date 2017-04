​Ánh Viên bỏ ngày thi đấu cuối cùng tại Mesa

Ánh Viên chưa có được phong độ như sự kỳ vọng của người hâm mộ VN. Ảnh: T.P

Theo danh sách đăng ký ban đầu, trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, Ánh Viên đăng ký tham dự 2 nội dung: 200m bướm và 800m tự do. Trong đó, Ánh Viên rất hi vọng sẽ có huy chương ở nội dung thế mạnh 800m tự do bởi theo thống kê của Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA), Ánh Viên từng bơi với thời gian 8 phút 34,85 giây tại SEA Games 2015. Thực tế là nếu giữ được thành tích này, Ánh Viên sẽ có được chiếc HCĐ.

Thế nhưng, cô học trò của HLV Đặng Anh Tuấn đã không tham gia xuất phát bất cứ nội dung nào, kể cả vòng loại 200m bướm (nội dung 800m tự do không thi đấu vòng loại). Ở lượt bơi xếp hạng 800m tự do, ban tổ chức giải đã gọi tên Ánh Viên ở đường bơi số 6 nhưng mọi người đã khá bất ngờ là cô không xuất hiện.

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, thành tích tốt nhất của Ánh Viên là hạng 5 nội dung 400m tự do. Về chuyên môn, Ánh Viên cũng không cải thiện được thành tích của chính bản thân mình ở bất cứ nội dung nào.