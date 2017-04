​ Lê Nguyệt Minh thắng chặng 7

Lê Nguyệt Minh (phải) thắng nghẹt thở Duy Nhân ở đích đến chặng 7. Ảnh: VĂN THUẬN

Bất chấp chặng thi đấu này có lộ trình dài và nhiều dốc, các tay đua vẫn chủ động mở nhiều đợt tấn công ngay từ khi xuất phát.

Được dẫn đầu bởi các tay đua mạnh như: Mai Nguyễn Hưng (đội Anh văn Hội Việt Mỹ - TP.HCM), Trịnh Đức Tâm (đội Gạo Hạt Ngọc Trời AG), Lê Nguyệt Minh (đội Trẻ TP.HCM), Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam Bình Dương)… , một nhóm khoảng 19 tay đua đã tách toán thành công để vượt lên dẫn đầu đoàn đua.

Do những tay đua đang nắm giữ các danh hiệu quan trọng như: áo vàng Giang Thanh Tuấn, áo xanh Huỳnh Thanh Tùng, áo trắng Nguyễn Minh Luận đều bị “kẹt” lại ở nhóm sau nên cuộc rượt đuổi đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Do tốc độ bị đẩy lên cao nên số lượng VĐV ở nhóm dẫn đầu cứ rơi rụng dần. Dù vậy, nhóm dẫn đầu vẫn tạo được khoảng cách khá xa, có lúclên đến khoảng 7 phút so với nhóm bám đuổi phía sau.

Tại đích đến, các tay đua nhóm đầu đã cống hiến cho khán giả TP Pleiku màn đọ nước rút hấp dẫn. Kết quả, Lê Nguyệt Minh đã vượt qua Trần Nguyễn Duy Nhân đúng một bánh xe để cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 28 phút 36 giây, đạt tốc độ trung bình 40,655 km/h.

Về đích sau Lê Nguyệt Minh chỉ 3 giây, tay đua Nguyễn Văn Dương (đội Bike Life Đồng Nai) tạm giữ áo vàng tổng sắp với 16 giờ 52 phút 50 giây

Ngày 16-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 8 vòng quanh Quảng trường Đại đoàn kết (TP Pleiku) có lộ trình dự kiến 45 km.