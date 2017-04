Hoàng Anh Gia Lai gặp khó trên sân Cẩm Phả

Than Quảng NInh (áo xanh) hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho HAGL. Ảnh: S.H

Điều này cộng thêm việc bị thua ngược FLC Thanh Hóa 2-3 ở vòng đấu trước bởi những quyết định “tiền hậu bất nhất” của trọng tài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của dàn cầu thủ trẻ HAGL. Vì vậy, đây sẽ là trận đấu cam go với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Trong đó, chỉ riêng việc tìm nhân sự thay thế những trụ cột nói trên đã là điều không đơn giản.

Trong khi đó, sự trở lại sau chấn thương dai dẳng của Tuấn Linh, Minh Tuấn, Thanh Hiền, Huy Hùng giúp Than Quảng Ninh có được sự đồng đều giữa các tuyến. Tuy xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp nhưng Than Quảng Ninh chỉ kém nhóm dẫn đầu từ 2-3 điểm, đồng thời còn một trận chưa đá. Do vậy, nếu đánh bại HAGL ở vòng này, Than Quảng Ninh sẽ tiến sát đến ngôi nhất bảng.

Với việc đội khách HAGL đang lung lay về tinh thần và mất đến 1/3 đội hình chủ lực, khả năng chiến thắng vòng 13 với Than Quảng Ninh là điều được dự báo.

Lịch thi đấu chiều 15-4: FLC Thanh Hóa - Sài Gòn (VTV6, VPF THTT 17h), Quảng Nam - Long An (VPF THTT 17h), XSKT Cần Thơ - SHB Đà Nẵng (Bóng đá TV, VPF THTT 17h), Than Quảng Ninh - HAGL (VTV6, VPF THTT 18h).

Hà Nội thắng vất vả SLNA CLB Hà Nội đã đá bại Sông Lam Nghệ An (SLNA) trong trận đấu sớm vòng 13 V-League 2017 diễn ra vào tối 14-4 trên sân Hàng Đẫy. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo Samson ở phút 90+4. Một trận thua nghiệt ngã cho SLNA khi họ thi đấu ngoan cường trong suốt hai hiệp chính cho dù bị ép sân đến nghẹt thở. Thua trận này, SLNA chỉ có 14 điểm, tạm xếp nửa cuối bảng xếp hạng sau lượt đi. Còn Hà Nội có trong tay 23 điểm, tiếp tục góp mặt ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. (M.HÀ)