​CĐV ném heo đất phản đối CLB

CĐV ném heo đất phản đối ban lãnh đạo CLB. Ảnh: ITV

Video clip CĐV Coventry và Charlton ném heo đất xuống sân. Nguồn: YOUTUBE

Trận đấu bắt đầu được 16 giây thì trên khán đài, các CĐV chủ nhà Coventry lẫn đội khách Charlton đã đồng loạt ném heo đất xuống sân khiến mặt cỏ sân Ricoh Arena nhanh chóng chìm trong “biển heo đất”. Trọng tài Darren Handley buộc phải tạm dừng trận đấu để chờ lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Không những ném heo đất xuống sân, trên khán đài, CĐV hai đội cùng nhau hát vang các khẩu hiệu: “Chúng tôi muốn Sisu (chủ sở hữu CLB Conventry) ra đi” hay “Chúng tôi muốn Roland Duchatelet (chủ tịch CLB Charlton) rời khỏi CLB”.

CĐV hai đội cùng kêu họi ông chủ CLB ra đi. Ảnh: THE GUARDIAN

Sở dĩ CĐV hai đội cùng “bắt tay” nhau quấy phá như vậy là do họ không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà dưới thời các ông chủ này. Cụ thể, trước khi bước vào trận đấu với Charlton, Conventry đang chìm sâu cuối bảng xếp hạng với chỉ vọn vẹn 35 điểm và sẽ rớt hạng nếu không thắng. Trong khi đó, CĐV CLB Charlton cũng đang chơi cực kỳ kém cỏi khi xếp thứ 15/24 đội với 51 điểm sau 43 trận.

Sau khi lực lượng an ninh can thiệp, trật tự được vãn hồi và trận đấu đã trở lại sau 7 phút gián đoạn. Chung cuộc hai đội hòa nhau 1-1. Kết quả này khiến Coventry tiếp tục xếp chót bảng với 36 điểm, kém nhóm an toàn 10 điểm và chính thức xuống hạng từ mùa tới bởi League 1 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.

Đây là lần thứ hai CĐV Coventry và Charlton có màn “phối hợp” ném heo đất xuống sân để phản đối ban lãnh đạo CLB. Trước đó, người hâm mộ hai CLB này đã tạo ra “cơn mưa heo đất” ở trận lượt đi trên sân của Charlton vào tháng 10-2016.