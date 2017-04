​Monaco may mắn đá bại Dortmund tại Signal Iduna Park

Mbappe Lottin tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cho Monaco. Ảnh: REUTERS

Nói may mắn là bởi trận này Monaco lép vế hoàn toàn so với Dortmund, nhưng đội khách lại có được ba bàn thắng từ tình huống “không thể ngờ”. Ở bàn đầu tiên (phút 19), tiền đạo Mbappe Lottin do bị che khuất tầm nhìn đã không thực hiện pha dứt điểm sau quả tạt bên cánh trái của Thomas Lemar. Nhưng may mắn vẫn đứng về phía Monaco khi bóng vô tình bật trúng đùi Mbappe Lottin bay luôn vào lưới Dortmund, đem về bàn mở tỉ số cho Monaco.

Chưa hết, pha quay chậm lại trên truyền hình sau đó cho thấy Mbappe Lottin đã rơi vào thế việt vị rõ ràng. Các cầu thủ Dortmund phản ứng quyết liệt nhưng do trọng tài biên không căng cờ nên trọng tài chính Daniele Orsato (Ý) đã công nhận bàn thắng cho Monaco.

Trước tình huống này hai phút, Monaco đã được hưởng một qua penalty sau tình huống Mbappe Lottin bị hậu vệ Papastathopoulos phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng đáng tiếc tiền vệ Fabinho lại bỏ lỡ khi dứt điểm ra ngoài từ chấm 11m.

Niềm vui của các cầu thủ Monaco sau khi ghi bàn vào lưới Dortmund. Ảnh: REUTERS

Sau bàn thắng, Monaco tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Và đến phút 35, may mắn tiếp tục mỉm cười với đội khách khi hậu vệ Sven Bender (Dortmund) trong nỗ lực cản phá quả tạt bên cánh trái của Andrea Raggi đã đánh đầu về thẳng lưới nhà, “tặng” cho Monaco bàn thắng thứ hai.

Sang hiệp 2, sau khi bị Dortmund rút ngắn tỉ số xuống 1-2 (Dembele phút 57) và bị dồn ép liên tục, Monaco một lần nữa lại có được bàn thắng may mắn, để duy trì lợi thế dẫn trước Dortmund 2 bàn.

Phút 79, hậu vệ Piszczek mắc sai lầm nghiêm trọng khi thực hiện đường chuyền ngang ngay vị trí Mbappe Lottin, tạo cơ hội cho tiền đạo này cướp bóng thoát xuống đánh bại thủ môn Buerki trong pha đối mặt, nâng tỉ số lên 3-1 cho Monaco.

Không còn gì để mất, Dortmund dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại nhưng tất cả những gì các chân sút chủ nhà làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-3 do công tiền vệ Kagawa (84’).

Thua trận này và cùng với việc phải thi đấu trên sân khách trong trận lượt về, Dortmund đang gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.