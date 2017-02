3g ngày 14-2: Cờ trong tay “Man xanh”

Lazio níu kéo hi vọng vào tốp 3 2h45 ngày 14-2 (giờ VN), Lazio buộc phải đá bại AC Milan (BTV5 THTT) trên sân nhà ở vòng 24 Giải vô địch Ý (Serie A) để nuôi hi vọng đoạt vé dự Champions League. Sau 23 vòng đấu, Lazio đang có 43 điểm, kém đội xếp thứ 3 Roma 7 điểm. Do đó, Lazio buộc phải giành chiến thắng trước Milan nếu không muốn bị Roma bỏ cách quá xa. Sân nhà sẽ là lợi thế lớn cho Lazio nhưng đây chắc chắn là trận cầu rất hấp dẫn bởi Milan cũng cần giành chiến thắng để chạy đua cho tấm vé dự Europa League.