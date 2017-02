​Điểm tin sáng 11-2: Đè bẹp Bordeaux, PSG bắt kịp Monaco

Niềm vui của Cavani sau khi mở tỉ số cho PSG. Ảnh: Reuters

Trận này, PSG chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và quyết tâm của các học trò HLV Unai Emery đã sớm được đền đáp. Phút 6, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Thomas Meunier, hậu vệ Bordeaux phá bóng không thành công tạo cơ hội cho Edinson Cavani tung cú vô-lê trước vòng cấm hạ gục thủ môn Carrasso, mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng, PSG tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Và trong hai tình huống phản công ở cuối hiệp 1, đầu hiệp 2, Angel Di Maria (40’) và Edinson Cavani (47’) đã dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng nữa trong tư thế đối mặt với thủ môn Carrasso, hoàn tất chiến thắng 3-0 cho PSG.

Thắng trận này, PSG vươn bắt kịp Monaco trên ngôi đầu bảng xếp hạng với cùng 55 điểm, nhưng xếp sau do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Video clip trận Bordeaux thua PSG 0-3. Nguồn: Youtube

Hạ Genoa, Napoli tạm chiếm ngôi nhì

Các cầu thủ Napoli ăn mừng bàn thắng vào lưới Genoa. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 11-2, ở trận đấu sớm vòng 24 Giải vô địch Ý (Serie A), Napoli đã đá bại Genoa 2-0 trên sân nhà và tạm vươn lên chiếm ngôi nhì bảng với 52 điểm.

Hai bàn thắng của Napoli được ghi do công Piotr Zielinski (50’) và Emanuele Giaccherini (68’) sau những pha hãm thành liên tục ở đầu hiệp 2. Thắng trận này, Napoli đã tạm qua mặt AS Roma vươn lên nhì bảng với 51 điểm, hơn AS Roma 1 điểm và kém đội đầu bảng Juventus 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn hai đối thủ một trận.

Pique và Turan vắng mặt trận gặp Alaves

Pique (phải) và Turan cùng vắng mặt trong trận gặp Alaves vì chấn thương. Ảnh: Getty Images

CLB Barcelona xác nhận trung vệ Gerard Pique và tiền vệ Arda Turan sẽ phải làm khán giả trong trận làm khách trên sân Alaves ở vòng 22 Giải vô địch Tây Ban Nha đêm nay (11-2) vì chấn thương.

Alaves là đối thủ của Barcelona trong trận chung kết Cúp nhà vua. Vì thế, cuộc đối đầu đêm nay (11-2) được xem là bài “kiểm tra” của thầy trò HLV Luis Enrique trước khi hai đội gặp nhau chính thức vào cuối tháng 5 tới. Tuy nhiên, Pique và Turan đã không thể có mặt do dính chấn thương trong lúc tập luyện.

Cùng vắng mặt trong trận gặp Alaves do chấn thương như Pique và Turan còn có hậu vệ Rafinha (ngón chân) và trung vệ Javier Mascherano (gân khoeo).