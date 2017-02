VFF cần chủ động kỷ luật cầu thủ chơi bạo lực

“Chúng tôi bị sốc và thất vọng với ban kỷ luật...” Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) Cao Văn Chóng đã nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ. Theo ông Chóng, sau mỗi vòng đấu của V-League, Cúp quốc gia hay Giải hạng nhất quốc gia, tiểu ban chuyên môn, BTC giải, ban trọng tài đều ngồi lại với nhau để soát xét những vụ việc nổi cộm (nếu có), cùng phân tích xem cách xử lý của trọng tài đúng hay chưa, việc cầu thủ phạm lỗi là do vô tình, cố ý... Vì vậy, theo ông Chóng, các thành viên từ các ban chuyên môn của BTC giải không giấu được sự thất vọng, bị sốc khi mọi ý kiến, quan điểm đánh giá về pha tranh chấp giữa Samson (Hà Nội) với Ngọc Quang (HAGL) đã không được lưu ý. Ông Chóng nói: “Theo quy định, ban kỷ luật có quyền tự thu thập chứng cứ, thông tin để xử lý theo thẩm quyền của mình. Kể từ lúc VPF được trao quyền tổ chức, điều hành các giải đấu chuyên nghiệp với bóng đá VN, đây là lần đầu tiên có án phạt mà mọi hồ sơ, chứng cứ, băng ghi hình hay thông tin đều không do BTC giải trực tiếp cung cấp cho ban kỷ luật mà do VFF cung cấp. Các thành viên từ các ban chuyên môn của BTC giải không giấu được sự thất vọng với cách hành xử của ban kỷ luật”. Trong khi đó, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phủ nhận ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt nguội với Samson là nhằm để xoa dịu dư luận. Ông nói: “Trong chiều 7-2, ban kỷ luật đã đưa ra 3 quyết định kỷ luật liên tiếp. Điều này cho thấy ban kỷ luật trong thời gian vừa qua đã nghiên cứu, đánh giá kỹ các vụ việc xảy ra để đưa ra bản án thích hợp”. S.H. - N.K.