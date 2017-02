​Điểm tin sáng 8-2: Roma đè bẹp Fiorentina 4-0

TTO - Rạng sáng 8-2, ở trận đấu muộn vòng 23 Giải vô địch Ý (Serie A), AS Roma đã gây ấn tượng khi đá bại Fiorentina với tỉ số đậm 4-0 trên sân nhà Olimpico.

Dzeko lập cú đúp trong trận AS Roma thắng Fiorentina 4-0. Ảnh: Reuters

Trận này, AS Roma không cầm bóng nhiều hơn Fiorentina bao nhiêu (52% so với 48% của Fiorentina), nhưng các học trò HLV Luciano Spalletti lại rất nguy hiểm trong các pha lên bóng khi có được 4 bàn thắng chỉ sau 7 cú sút trúng khung thành. Các cầu thủ đã lập công đem về chiến thắng cho AS Roma là Edin Dzeko (39’, 83’), Federico Fazio (58’) và Radja Nainggolan (75’).

Thắng trận này, AS Roma đòi lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng từ tay Napoli với 50 điểm, hơn Napoli hai điểm và kém đội đầu bảng Juventus (mới đá 22 trận) 4 điểm.

Bayern Munich vào tứ kết Cúp quốc gia

Niềm vui của Costa sau khi ghi bàn cho Bayern Munich. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 8-2, Bayern Munich đã giành vé vào tứ kết Cúp quốc gia Đức khi đá bại Wolfsburg 1-0 trên sân Allianz Arena. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền vệ Douglas Costa (phút 17) với pha dứt điểm từ cự li 20m đưa bóng chạm chân hậu vệ Wolfsburg đổi hướng làm bó tay thủ thành Casteels.

Ngoài bàn thắng này, Bayern Munich còn có thêm ít nhất 3 cơ hội nữa, nhưng đáng tiếc sự vô duyên của các chân sút Lewandowski, Arjen Robben, Thiago… khiến “hùm xám” không có được bàn thắng thứ hai.

Cùng giành vé vào tứ kết với Bayern Munich còn có các đội bóng: Hamburger (thắng Cologne 2-0) và Moenchengladbach (thắng Greuther Fuerth 2-0).

Cisse giã từ bóng đá

Tiền đạo Cisse trong màu áo Liverpool. Ảnh: Getty Images

Cựu tiền đạo Liverpool và tuyển Pháp, Djibril Cisse đã tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 35 sau 17 năm thi đấu đỉnh cao.

Djibril Cisse đưa ra tuyên bố nghỉ hưu sau khi thất bại trong việc kí hợp đồng với CLB Auxerre ở Giải hạng 2 Pháp. Trước đó, Cisse đã rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi dính chấn thương hông và phải nghỉ thi đấu từ tháng 10-2016.

Sau 17 năm thi đấu đỉnh cao, Cisse ra sân 579 trận và ghi được 248 bàn thắng. Trong màu áo tuyển Pháp, Cisse cũng đã có 9 bàn sau 41 trận trong giai đoạn từ năm 2002-2011.

Inter mất Brozovic một tháng

Marcelo Brozovic nghỉ thi đấu một tháng vì bị gãy ngón chân. Ảnh: Getty Images

CLB Inter Milan thông báo tiền vệ Marcelo Brozovic sẽ phải xa sân cỏ một tháng vì bị gãy ngón chân trong trận thua Juventus 0-1 ở vòng 23 Serie A hôm 6-2.

Đây là mất mát thứ ba của Inter Milan sau trận thua Juventus. Trước đó, tiền đạo Mauro Icardi và tiền vệ Ivan Perisic cũng đã bị cấm thi đấu hai trận vì những hành vi không đẹp ở những phút cuối trận thua Juventus.