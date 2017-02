​Cầu thủ Bình Phước không phải trả tiền điện  

Minh Phương lên tiếng Ông Nguyễn Minh Phương – cựu tuyển thủ quốc gia, giám đốc kỹ thuật CLB Bóng đá Bình Phước cho biết do đội bóng khó khăn, nên bằng mối quan hệ của mình, anh đã kêu gọi và được một số doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ một số tivi, tủ lạnh hỗ trợ các cầu thủ trong sinh hoạt, giải trí. "Thực ra sau khi có tivi thì anh em đã tự nguyện trả tiền cước truyền hình (từ quỹ của đội bóng) hàng tháng. Khoản này tuy không lớn nhưng không được Trung tâm trang trải, bởi đội bóng đang sống chung với vận động viên của các bộ môn khác và mức hưởng đều ngang bằng nhau. Do đó, để được xem bóng đá anh em trong đội đã cùng nhau trả khoản cước này” – ông Phương nói. Theo ông Phương, việc chậm lương trước tết cũng đã được lãnh đạo Trung tâm khắc phục kịp thời bằng cách tạm ứng cho các cầu thủ trước tết và hiện tình hình đã ổn. “Tính theo mặt bằng chung, thu nhập của các cầu thủ Bình Phước thấp so với các đội bóng khác, nhưng với sức trẻ, vì màu cờ sắc áo, các cầu thủ luôn thi đấu đầy nhiệt huyết. Mong rằng thời gian tới, có sự tài trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân để các cầu thủ có thêm thu nhập, cống hiến hết mình cho đội bóng” – ông Phương nói thêm.