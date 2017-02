Nhiều ngôi sao cầu lông đến Việt Nam

Tiến Minh không đánh cặp với Vũ Thị Trang Trao đổi với Tuổi Trẻ, tay vợt Tiến Minh cho biết: “Tôi rất vui khi gần cuối sự nghiệp lại được thi đấu một giải tầm cỡ châu lục ngay trên sân nhà. Các đối thủ rất mạnh so với VN nhưng dù gặp bất cứ đối thủ nào, chúng tôi cũng sẽ đánh hết mình”. HLV Nguyễn Thế Huy cho biết thêm, Tiến Minh sẽ không đứng cặp với vợ Vũ Thị Trang ở nội dung đôi nam nữ như người hâm mộ hi vọng bởi họ ít khi tập luyện nội dung này. Đây là một trong những giải quốc tế đầu tiên trong năm 2017 của thể thao VN với sự tham dự của 13 đội tuyển quốc gia, vùng lãnh thổ có nền cầu lông phát triển hàng đầu thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan... Tuyển VN nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Thái Lan, Philippines. Ba bảng còn lại là: bảng A gồm Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong; bảng B gồm Malaysia, Indonesia và Sri Lanka; bảng D gồm Hàn Quốc, Ấn Độ và Singapore. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào tứ kết. Ở mỗi trận đấu, các đội thi đấu theo thể thức 5 trận gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, đội nào có 3 chiến thắng sẽ giành được phần thắng chung cuộc.