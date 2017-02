Hà Nội và Quảng Ninh chọn Mỹ Đình làm sân nhà tại AFC Cup 2017

TTO - Ngày 3-2, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), cho biết hai CLB Than Quảng Ninh, CLB Hà Nội đã chọn sân vận động quốc gia Mỹ Đình là sân nhà để thi đấu tại AFC Cup 2017.

Sân Hàng Đẫy xuống cấp nghiêm trọng nên không được AFC cho phép tổ chức các trận đấu trên sân nhà của CLB Hà Nội. Ảnh: NAM KHÁNH

Trước đó CLB Than Quảng Ninh đã đăng ký sân Cẩm Phả, CLB Hà Nội đăng ký sân Hàng Đẫy là sân nhà. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra hai SVĐ này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết cả hai SVĐ này đều không đủ điều kiện tổ chức AFC Cup. AFC đề nghị hai CLB đăng ký thi đấu ở một SVĐ khác đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế là SVĐ Mỹ Đình. Hiện nay cả hai CLB Than Quảng Ninh, Hà Nội đều đã đổi sân đăng ký thi đấu sang sân Mỹ Đình để được đá trên sân nhà.

SVĐ Cẩm Phả với sức chứa 10.000 chỗ ngồi được đánh giá là SVĐ có mặt cỏ đẹp, khán đài và các phòng chức năng rất tốt. SVĐ này hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn tổ chức một trận đấu tại AFC Cup. Dù vậy, theo quy định của AFC, quãng đường di chuyển từ sân bay gần nhất đến SVĐ tổ chức trận đấu của AFC Cup không được quá 1 giờ đồng hồ. Nhưng để di chuyển đến sân Cẩm Phả, đội khách của Than Quảng Ninh phải đáp máy bay xuống sân bay Hải Phòng và mất ít nhất 2 giờ mới có thể di chuyển bằng ô tô đến sân Cẩm Phả. Chính vì lý do này AFC không cho Than Quảng Ninh được đá trên sân nhà, ông Hoài Anh cho biết.

Riêng với SVĐ Hàng Đẫy, SVĐ này được đánh giá là quá xuống cấp từ mặt cỏ, khán đài đến các phòng chức năng. Sân Hàng Đẫy không đủ điều kiện để tổ chức một trận đấu quốc tế.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 3-2, ông Nguyễn Quốc Hội chủ tịch CLB Hà Nội, cho biết CLB đã biết thông tin này từ khi đoàn kiểm tra của AFC đến Hà Nội cách đây hơn một tháng. Ông Hội chia sẻ: “Ngay trong lần đến sân Hàng Đẫy kiểm tra đại diện của AFC đã khuyên chúng tôi chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà vì sân Hàng Đẫy không đảm bảo tiêu chuẩn. Dù vậy CLB đang nhận bàn giao lại SVĐ từ sở VH-TT Hà Nội nên chưa thể sửa chữa được”, ông Hội nói.

Theo lịch thi đấu, ngày 21-2, CLB Hà Nội sẽ ra quân gặp CLB Felda United (Malaysia) trên sân Mỹ Đình. CLB Than Quảng Ninh sẽ thi đấu với CLB Lanexang United (Lào) trên sân khách.