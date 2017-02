Bán kết Cúp Các quốc gia châu Phi 2017 (CAN): Ghana quyết đấu Cameroon

TT- 2g ngày 3-2 (giờ VN), Ghana sẽ đụng độ Cameroon ở bán kết CAN 2017 diễn ra tại Gabon.

Ghana sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Cameroon? Ảnh: BBC

Đây là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất lịch sử CAN Cup. Cụ thể, Ghana và Cameroon cùng bốn lần đăng quang CAN Cup, đứng thứ hai trong danh sách những đội vô địch nhiều lần nhất sau Ai Cập (7 lần). Tuy nhiên, điều trùng hợp là Ghana và Cameroon được xem là những thế lực cũ của bóng đá lục địa đen bởi những lần họ vô địch cách đây đã khá lâu. Lần gần nhất Ghana đăng quang diễn ra tận năm 1982, còn chức vô địch CAN Cup gần nhất của Cameroon đã cách đây 15 năm.

Với việc hàng loạt tên tuổi như Bờ Biển Ngà, CH Congo, Algeria, Gabon... đã sớm nói lời chia tay CAN Cup 2017, Ghana và Cameroon đang đứng trước thời cơ ngàn vàng trở lại ngôi vương bóng đá châu Phi. Và cả hai đội sẽ tiến gần đến mục tiêu đó nếu đá bại đối phương trong trận bán kết diễn ra rạng sáng mai.

Xét về phong độ, Cameroon có vẻ nhỉnh hơn khi sở hữu thành tích bất bại sau 4 trận đã đấu. Lối đá của các học trò HLV Hugo Broos không quá mạnh mẽ, hoang dã, nhưng bù lại họ chơi lì lợm và giàu kỷ luật nên rất khó bị đánh bại. Trong khi đó, Ghana dù để thua Ai Cập trong trận tranh ngôi đầu bảng D nhưng xứng đáng góp mặt ở bán kết khi sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu với chỉ 2 lần thủng lưới sau 4 trận.

Trận đấu này cũng sẽ là dịp khán giả chứng kiến màn trình diễn của rất nhiều ngôi sao mà hai đội đang sở hữu như Nicolas Nkoulou (Lyon), Vincent Aboubakar (Besiktas) bên phía Cameroon hay Baba Rahman (Schalke), Emmanuel Agyemang-Badu (Udinese) và Asamoah Gyan (Al Ahli)... của Ghana.