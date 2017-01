​Watford quật ngã Arsenal tại Emirates

Younes Kaboul ăn mừng bàn mở tỉ số cho Watford. Ảnh: Reuters

Niềm vui của Troy Deeney sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho Watford. Ảnh: Reuters

Trước một Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn, Watford chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu và họ đã thành công với lối này khi vươn lên dẫn trước Arsenal từ rất sớm. Phút 10, Watford được hưởng quả đá phạt trực tiếp sát vòng cấm sau tình huống trung vệ Mustafi phạm lỗi với Troy Deeney. Tom Cleverley thực hiện pha mớm bóng cho Younes Kaboul tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải, bóng chạm chân Ramsey đổi hướng làm bó tay thủ môn Petr Cech, đưa Watford vượt lên dẫn trước 1-0.

Video clip trận Arsenal thua Watford 1-2. Nguồn: Youtube

Bị thủng lưới, Arsenal dồn đội hình lên đáp trả nhưng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự một lần nữa khiến “pháo thủ” phải trả giá. Phút 13, xuất phát từ pha ném biên cẩu thả của các cầu thủ Arsenal, Etienne Capoue cướp bóng thực hiện pha solo từ giữa sân vào thẳng vòng cấm Arsenal rồi tung cú dứt điểm vào góc gần. Thủ môn Petr Cech dùng chân cản phá nhưng Deeney đã có mặt tung thêm cú đá bồi vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Watford.

Không còn gì để mất, Arsenal dồn toàn lực lên tấn công và bóng hầu như chỉ còn lăn bên phần sân của Watford. Tuy nhiên, phải đến đầu hiệp 2, Arsenal mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số nhờ công tiền vệ Alex Iwobi với một pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền bên cánh phải của Alexis Sanchez.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Arsenal sau trận thua Watford. Ảnh: Reuters

Bàn thắng của Iwobi đã thắp lại hi vọng cho các học trò HLV Wenger. Những phút sau đó, Arsenal tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với việc không gặp may (bóng một lần chạm xà ngang), Arsenal đã không có được bàn gỡ, đánh chấp nhận rời sân tay trắng.

Chung cuộc, Watford thắng 2-1. Đây là trận thua đầu tiên của Arsenal sau 5 trận bất bại liên tiếp. Thua trận này, Arsenal đã mất ngôi nhì bảng vào tay Tottenham - đội bóng cũng đã gây thất vọng khi chỉ giành được 1 điểm trên sân đội cuối bảng Sunderland (hòa 0-0).

Các cầu thủ Leicester rơi dần xuống khu vực nguy hiểm sau trận thua Burnley. Ảnh: Reuters

* Ở một trận đấu khác, ĐKVĐ Leicester City tiếp tục chuỗi phong độ sa sút bằng trận thua 0-1 trên sân Burnley. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền đạo Sam Vokes ở phút 87 với pha đá bồi cận thành sau tình huống đánh đầu của Michael Keane từ tình huống đá phạt góc.

Thua trận này, Leicester City rơi xuống vị trí thứ 16 với 21 điểm và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.