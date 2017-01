​Federer đã thoát khỏi “gông cùm”

TTO - “Tôi nói với mình phải chơi với sự tự do. Tự do trong cái đầu, tự do trong cú đánh, không ngần ngại, sự dũng cảm sẽ được tưởng thưởng”, Roger Federer nói như vậy sau trận thư hùng cùng Rafael Nadal kết thúc với tỉ số 6-3, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 và danh hiệu vô địch Grand Slam thứ 18.