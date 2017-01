​ĐKVĐ Bờ Biển Ngà chia tay CAN 2017 ngay từ vòng bảng

TTO - Rạng sáng 25-1, ĐKVĐ châu Phi Bờ Biển Ngà tiếp tục gây thất vọng khi để thua Morocco 0-1 trên sân Stade d'Oyem ở lượt đấu cuối bảng C và bị loại khỏi CAN 2017 ngay từ vòng bảng.

Niềm vui của các cầu thủ Morocco sau khi ghi bàn vào lưới Bờ Biển Ngà. Ảnh: BBC

Với 2 điểm sau hai trận, Bờ Biển Ngà buộc phải đá bại Morocco (3 điểm) ở lượt đấu cuối mới có vé vào tứ kết. Với lý do đó, Bờ Biển Ngà đã tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép lớn lên khung thành Morocco.

Tuy nhiên, do thiếu một cầu thủ cầm trịch và có khả năng làm bóng tốt như Yaya Toure nên dù kiếm soát bóng tới 66% nhưng Bờ Biển Ngà lại không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Morocco.

Cơ hột tốt nhất của Bờ Biển Ngà ở trận này là pha dàn xếp đá phạt bên cánh phải ở phút 43. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha đánh đầu nối từ cự li gần Salomon Kalou sau pha dứt điểm của Bony lại không đánh bại được thủ thành Mohan Mohamedi.

Video clip trận Morocco thắng Bờ Biển Ngà 1-0. Nguồn: Youtube

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Bờ Biển Ngà đã phải vào lưới nhặt bóng sau một tình huống phản công chớp nhoáng của Morocco. Phút 64, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Rachid Alioui thoát xuống tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Sylvain Gbohouo, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với chiến thắng này, Morocco xếp thứ hai ở bảng C với 6 điểm và giành một suất vào tứ kết. Còn Bờ Biển Ngà với vỏn vẹn 2 điểm đánh xách vali về nước.

Ở trận đấu còn lại, DR Congo cũng đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng C với 7 điểm khi đá bại đội cuối bảng Togo với tỉ số 3-1. Các bàn thắng của DR Congo được ghi do công Junior Kabananga (29’), Firmin Mubele Ndombe (54’) và Paul-Jose M'Poku (80’). Bàn thắng danh dự của Togo được ghi do công Kodjo Laba ở phút 69.