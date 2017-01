​CĐV TP.HCM "đặt hàng" với Công Vinh

Vé mùa điện tử của CLB TP.HCM được thiết kế như thẻ ngân hàng ATM gắn chíp điện tử. Những người sở hữu vé điện tử sẽ đi bằng cửa riêng (có thiết bị kiểm tra) nhằm giúp cho quá trình vào sân không bị chen lấn, xô đẩy. Vé mùa khán đài A (giá 700 ngàn đồng) có màu đỏ, mặt trước in logo CLB TP.HCM cùng chữ VIP và mặt sau in tên của người đặt mua vé cùng số ghế của mình. Vé mùa ở khán đài B (giá 350 ngàn đồng, có màu vàng) và khán đài C, D (giá 150 ngàn đồng, có màu trắng) không in tên người mua trên vé.

Công Vinh tặng chiếc áo có chữ ký của mình cho hai CĐV nhí. Ảnh: N.K

Các CĐV mua vé mùa không chỉ giảm giá từ 90 đến 140 ngàn đồng so với mua vé từng trận mà còn được CLB tặng kèm áo cổ động. Bên cạnh đó, các CĐV còn có thể xin chữ ký cũng như được chụp hình chung với cựu tiền đạo Lê Công Vinh trong buổi nhận vé.

Đa phần những người mua vé mùa đều còn rất trẻ. Những người lớn tuổi hơn một chút thì dẫn cả con nhỏ theo để cho con thử áo (được CLB tặng áo cổ động miễn phí nếu dưới 5 tuổi). Nhưng dù gà hay trẻ, tất cả đều có chung tình cảm dành cho đội bóng thành phố.

Nguyên Trinh - cô gái quê Vĩnh Long đang học năm thứ 2 Đại học sư phạm TP.HCM bỏ 150 ngàn đồng mua vé mùa ở khán đài C không giấu được niềm vui khi xin chữ ký và chụp hình chung với Công Vinh.

Cô chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ xem đội tuyển VN đá và hâm mộ anh Công Vinh. Giờ thì anh ấy đang làm quyền chủ tịch CLB TP.HCM và tôi cũng bắt đầu xem đội bóng thi đấu kể từ trận mở màn với Quảng Nam ở V-League 2017. Ngoài việc học, tôi còn đi làm thêm vào buổi tối nên sẽ khó mà đi xem đủ các trận của CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất. Nhưng được đóng góp một phần nhỏ kinh phí cho CLB (mua vé mùa) cũng là cách để ủng hộ cho CLB TP.HCM".

Ngoài các CĐV VN, còn có một CĐV người nước ngoài tìm đến mua vé mùa ở khán đài C. Đó là Scott Sommerville, anh chàng người Anh đang làm việc tại TP.HCM được ba năm. Scott kể: "Tôi mua vé đi xem CLB TP.HCM đá ngay từ giải hạng nhất 2016. Biết CLB hôm nay (20-1) bán vé mùa nên tôi tìm đến mua ngay để tiếp tục ủng hộ đội thi đấu ở V-League 2017".

Trong số gần 50 người hâm mộ đến sân Thống Nhất nhận vé có cả chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương - người đang phụ trách mảng bóng đá học đường của LĐBĐ TP.HCM (HFF). Giải thích lý do tự bỏ tiền túi 700 ngàn đồng mua vé mùa ở khán đài A2 thay vì nhận vé mời từ CLB TP.HCM, ông Xương cười bảo rằng nhằm muốn ủng hộ cho đội.

Ông Xương nói: "Lâu lắm rồi thì TP.HCM mới có được một đội bóng chơi ở V-League. Do đó, CLB rất cần sự ủng hộ của mọi tầng lớp trong xã hội nhất là những người làm bóng đá như tôi, với một tia hi vọng rằng CLB TP.HCM sẽ được đầu tư, chăm sóc và có chiến lược phát triển bền vững để xứng đáng với tầm cỡ của bóng đá TP.HCM.

Ở buổi nhận vé và giao lưu này, Công Vinh đã nghe khá nhiều ý kiến đóng góp từ người hâm mộ nhằm hi vọng CLB TP.HCM có thể phát triển tốt hơn. Đặt hàng cùng Công Vinh, các CĐV trẻ bày tỏ CLB TP.HCM cần quan tâm đến Hội CĐV và mong muốn CLB có thể can thiệp để có một chỗ giữ xe có giá vừa phải khi mà họ thường phải chịu cảnh bị "chặt chém" 20 ngàn đồng cho một chiếc xe máy mỗi khi đến sân Thống Nhất xem trận đấu.

Bên cạnh đó, các CĐV cũng cho rằng tiền đạo Dyachenko chơi chưa tốt và cần phải thay đổi hoặc tăng cường cầu thủ chất lượng hơn để cống hiến cho khán giả những trận đấu chất lượng hơn nữa. Nói với các CĐV, Công Vinh cho biết anh sẽ cố gắng có nhiều thay đổi trong thời gian tới. Đặc biệt là việc tăng cường các ngôi sao cho đội ở giữa mùa này cũng như mùa tới để có thể giành thành tích tốt nhất cho bóng đá TP.HCM.