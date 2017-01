​Điểm tin tối 18-1: M.U bổ nhiệm giám đốc chống khủng bố

TTO - Manchester United (M.U) đã trở thành CLB đầu tiên ở nước Anh bổ nhiệm chức vụ giám đốc chống khủng bố nhằm tăng cường an ninh cho các thành viên đội bóng cũng như các CĐV.

Các CĐV M.U sẽ được đảm bảo an toàn trong các trận đấu. Ảnh: GETTY IMAGES

Chức vụ này được đảm nhiệm bởi một cựu thám tử lực lượng đặc biệt của sở cảnh sát Manchester. Sở dĩ M.U quan tâm đến vấn đề an ninh là do thời gian qua sân Old Trafford liên tục xảy ra các sự cố.

Hồi tháng 5-2016, trận đấu giữa M.U và Bournemouth tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) bị hoãn khi một quả bom giả được phát hiện trong nhà vệ sinh. Vào tháng 11-2016, hai CĐV M.U đã trốn qua đêm ở Old Trafford để chờ xem trận đấu giữa M.U và Arsenal.

HLV Van Gaal phủ nhận quyết định giải nghệ

HLV Louis Van Gaal vẫn chưa muốn giải nghệ. Ảnh: GOAL.COM

Cựu HLV M.U Louis Van Gaal cho biết, ông không giải nghệ mà chỉ đang nghỉ ngơi và sẽ suy nghĩ về tương lai trong thời gian tới.

Ông Van Gaal đính chính trên báo điện tử Goal.com: “Không. Tôi không giải nghệ. Tôi chỉ đang nghỉ ngơi và sẽ đưa ra quyết định khi thấy cần thiết. Tuy vậy, giải nghệ cũng là điều có thể xảy ra. Ở Hà Lan, báo chí viết những gì họ muốn. Tôi đọc báo và thấy họ đưa tin về việc tôi giải nghệ hôm qua. Tôi nói rằng, tôi có thể giã từ sự nghiệp nhưng không phải lúc này”.