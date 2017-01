Đội bóng tí hon Guinea-Bissau làm chuyện kỳ diệu

TT - Khoảnh khắc Juary Soares bay người thực hiện cú đánh đầu tung lưới tuyển Gabon đúng vào phút cuối cùng trong trận khai mạc Giải vô địch châu Phi (CAN) 2017 diễn ra rạng sáng 15-1 (giờ VN) khiến toàn đội Guinea-Bissau ăn mừng như thể họ vừa giành chức vô địch.

Người hùng Soares (số 14) của Guinea-Bissau được đồng đội chúc mừng sau trận. Ảnh: REUTERS

Bàn thắng đó giúp Guinea-Bissau giành được trận hòa quý như vàng với tỉ số 1-1 trước đội bóng chủ nhà của CAN 2017 ở bảng A. Dễ hiểu cho niềm vui của những người hâm mộ Guinea-Bissau khi giành điểm số đầu tiên của giải và cũng là điểm số đầu tiên trong lịch sử đội tuyển đang đứng thứ 68 trên bảng xếp hạng FIFA này. Chiến công đó ngay lập tức được các tờ báo quốc tế giật lên tít trong ngày khai mạc CAN 2017.

Gabon có thể không phải là một đội bóng quá hùng mạnh của châu Phi, nhưng họ là một đại diện quen mặt của CAN khi đã 6 lần tham dự giải. Trong đội hình Gabon có siêu sao Pierre Emerick-Aubameyang, tiền đạo đang khoác áo Dortmund cùng Robert Lewandowski của Bayern Munich được xem như chân sút cự phách nhất Giải vô địch Đức lúc này. Và Aubameyang đã lập công trong trận đấu rạng sáng qua với bàn mở tỉ số ở phút 52. Nhưng anh vẫn không thể giúp được đội bóng chủ nhà giành được chiến thắng khi phải chạm trán một đối thủ đá như lên đồng, chạy như không biết mệt trong tâm trạng hưng phấn của lần đầu tiên dự giải này.

Đất nước Guinea-Bissau có lẽ chỉ nổi tiếng về sự đói nghèo của mình. Theo như nhiều số liệu thống kê chỉ ra, quốc gia Tây Phi này nằm trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới. Đội tuyển bóng đá của họ cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ lần đầu tham dự hệ thống giải đấu của FIFA vào năm 1998. Và đến tận hồi cuối năm 2015, họ còn đứng tận thứ 146 trên bảng xếp hạng. Họ cũng không có một HLV nước ngoài, với chiến lược gia 68 tuổi Baciro Cande - người có thâm niên dẫn dắt đội tuyển hơn 10 năm (2 giai đoạn 2001-2010 và 2016 đến nay).

Việc Guinea-Bissau giành quyền tham dự CAN 2017 trong khi những Nigeria, Nam Phi lỡ vé thật sự là một điều bất ngờ lớn. Trong cuộc bình chọn do trang Goal.com tổ chức, có đến 37% số độc giả xem việc Guinea-Bissau giành vé dự CAN là sự kiện gây sốc nhất của lịch sử bóng đá châu Phi, chỉ thấp hơn việc Zambia vô địch năm 2012 (44% số phiếu).

Trong 16 đội tuyển dự CAN 2017, đội ngũ mà HLV Cande sở hữu vào dạng yếu nhất. Theo định giá của Transfermarkt, tổng giá trị của 23 cầu thủ Guinea-Bissau vỏn vẹn có 9,3 triệu euro, trong khi Gabon là 78,5 triệu euro. 21 người trong số đó hiện đang thi đấu ở châu Âu, nhưng chỉ tại các giải đấu hạng dưới. Điển hình như Soares, người hùng của Guinea-Bissau rạng sáng qua, chỉ thi đấu ở Mafra - một CLB thuộc Giải hạng nhì Bồ Đào Nha.

“Bất chấp những khó khăn của đất nước, chúng tôi vẫn giành quyền đến được đây. Có thể có những giới hạn dành riêng cho chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có hoài bão và Guinea-Bissau sẽ còn đi xa hơn nữa” - Hãng tin AFP dẫn lời phát biểu trong hạnh phúc của HLV Cande sau trận hòa trước Gabon. Và “giới hạn” mà ông Cande nhắc đến có lẽ không chỉ nằm ở 1 điểm đầu tiên của bảng A, khi Guinea-Bissau đã chơi dồn ép Gabon trong phần lớn trận đấu.

Burkina Faso cũng gây sốc Ngày thi đấu đầu tiên của CAN 2017 chứa đựng toàn những cú sốc, với việc Cameroon cũng bất ngờ bị Burkina Faso cầm hòa 1-1. Ở trận này, Benjamin Moukandjo mở tỉ số cho Cameroon ở phút 35, trước khi Issoufou Dayo ghi bàn gỡ hòa cho Burkina Faso. Điều này khiến cả 4 đội bảng A ngang bằng nhau sau lượt đấu đầu tiên.