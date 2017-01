​Điểm tin tối 16-1: CLB TP.HCM phát hành vé điện tử

Chuyên gia Đoàn Minh Xương (trái) - một trong những CĐV mua vé điện tử xem đội TP.HCM thi đấu. Ảnh: N.K

Vé được thiết kế như thẻ ngân hàng, tùy từng khán đài sẽ có màu sắc khác nhau. Những người đặt vé nguyên mùa giải sẽ được đi cửa riêng với thiết bị kiểm tra vé điện tử (vé có gắn chíp) giúp cho quá trình vào sân dễ dàng hơn, không bị chen lấn, xô đẩy.

Vé mùa khán đài A (giá 700 ngàn đồng) có màu đỏ, mặt trước in logo CLB TP.HCM cùng chữ VIP và mặt sau in tên của người đặt mua vé cùng số ghế của mình. Riêng hai vé mùa ở khán đài B (giá 350 ngàn đồng, có màu vàng) và khán đài C, D (giá 150 ngàn đồng, có màu trắng) thì không in tên người mua trên vé.

Ngoài những tiện ích trên để thu hút người hâm mộ mua vé cả mùa giải, CLB TP.HCM còn tặng áo và khăn có chữ ký của Lê Công Vinh và đội trưởng Đình Luật. Riêng những khán giả có trẻ em đi cùng, sẽ được tặng thêm áo trẻ em. Vào ngày 20-1 tới, CLB TP.HCM sẽ tổ chức lễ trao vé cho các CĐV mua vé cả mùa giải tại phòng VIP sân Thống Nhất. Tại đây Công Vinh và Đình Luật sẽ trực tiếp trao vé, ký tặng và giao lưu với người hâm mộ.

Trung Quốc hạn chế việc mua cầu thủ nước ngoài

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) vừa thông báo họ sẽ cắt giảm số lượng cầu thủ nước ngoài tối đa mà mỗi đội bóng có thể tung ra sân trong một trận đấu.

Mỗi đội bóng vẫn có thể sở hữu 5 cầu thủ nước ngoài, gồm ít nhất 1 cầu thủ châu Á như các mùa giải trước. Nhưng thay vì 4 người, giờ đây mỗi đội bóng chỉ có thể tung ra sân cùng một lúc 3 cầu thủ nước ngoài trong một trận đấu.

Theo CFA, quy định này là nhằm “có lợi cho sự phát triển toàn diện của bóng đá Trung Quốc”. Trong thời gian tới, các đội bóng Trung Quốc chắc chắn sẽ phải hạn chế việc mua sắm cầu thủ nước ngoài điên cuồng như thời gian qua.