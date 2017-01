Vui với các tuyển thủ U-19

Tiền đạo Quang Hải (áo trắng) gây ấn tượng với 3 bàn thắng đẹp mắt qua 2 vòng đầu tiên của V-league 2017. Ảnh: ANH HOÀNG

Trong đó, nổi bật hơn cả là tiền đạo nhỏ con Quang Hải (tuyển thủ U-19 VN năm 2016, hiện khoác áo CLB Hà Nội) với 3 bàn thắng ngoạn mục vào lưới Than Quảng Ninh, Quảng Nam. Hai pha lập công của Quang Hải vào lưới Than Quảng Ninh đều là hai pha làm bàn đẳng cấp với một cú sút xa và một pha đá phạt trực tiếp cắm thẳng vào góc cao. Bàn còn lại vào lưới Quảng Nam là tình huống Quang Hải thể hiện sự nhạy bén trong việc chạy cắt mặt hai trung vệ đối phương để đánh đầu ghi bàn.

Một đồng đội khác của Quang Hải ở tuyển U-19 VN cũng gây được sự thích thú cho người xem là tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) - người chơi khá hay trong trận SHB Đà Nẵng thắng HAGL 1-0 với lối đá lăn xả, càn lướt, mạnh dạn đột phá... Đánh giá về Đức Chinh - cầu thủ xuất thân từ lò PVF, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) nói: “Tố chất về thể hình, sức mạnh giúp Đức Chinh hoàn thành nhiệm vụ của một trung phong cắm. Tuy nhiên, dù có tương lai hứa hẹn nhưng nhược điểm của Đức Chinh là khâu dứt điểm chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, tôi sẽ tập trung uốn nắn để giúp Đức Chinh cải thiện kỹ năng săn bàn ở mùa bóng này”.

Ông Đức cho biết thêm: “Cùng xuất thân từ lò đào tạo trẻ PVF hiện đang chơi cho SHB Đà Nẵng còn có các tuyển thủ U-19 Trọng Hóa, Thanh Thịnh, Việt Anh. Trong số này Thanh Thịnh đã khẳng định được chỗ đứng ở vị trí hậu vệ trái. Hai người còn lại chắc chắn sẽ được ra sân nhiều hơn sau khi bình phục chấn thương”.

HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) cho rằng: “Sử dụng cầu thủ trẻ là quy luật tất yếu nhưng quan trọng là dùng họ vào thời điểm nào cho hợp lý, phát huy được khả năng, tạo được niềm tin chơi bóng cho các em là điều HLV phải tính toán. Vì vậy, ở đội Than Quảng Ninh hiện nay, tuy Tiến Dụng là tiền vệ trung tâm số 1 của U-19 VN nhưng cậu ấy còn phải học nhiều để được vào đội hình chính của Than Quảng Ninh”.

Dù một số tuyển thủ do mình dẫn dắt đã gây được ấn tượng ở V-League 2017 nhưng HLV trưởng đội tuyển U-20 VN Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa thật an tâm khi nói: “Nếu những đồng đội của Quang Hải và Đức Chinh như Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Triệu Việt Hưng và Nguyễn Lam (HAGL), Thái Quý, Minh Dĩ, Thanh Chung (CLB Hà Nội) được xuất hiện nhiều hơn ở V-League 2017, ban huấn luyện đội tuyển U-20 VN sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn thành phần hùng hậu nhất để tham dự World Cup U-20 vào mùa hè tới. Chỉ tiếc cho một số tài năng trẻ không được cọ xát, thi đấu nhiều do có quá ít đội bóng (7 đội) tham dự Giải hạng nhất 2017”.

Cần phạt nặng Omar Pape Tối 14-1, trong trận chủ nhà Sanna Khánh Hòa thua FLC Thanh Hóa 0-2, trên đường rời sân vì bị trọng tài Trần Xuân Nguyện truất quyền thi đấu vào phút 36 cùng với Đình Nhơn (Sanna Khánh Hòa) do lỗi chơi bóng thô bạo, tiền đạo Omar Pape (FLC Thanh Hóa) hai lần vung tay dùng cử chỉ tục tĩu nhắm vào khán giả nơi khán đài A sân Nha Trang và đây là hành động cần phải đưa ra án phạt nghiêm khắc. Trên sân Thống Nhất, chủ nhà Sài Gòn thắng SHB Đà Nẵng 2-1 để vươn lên nhì bảng cùng FLC Thanh Hóa sau hai trận toàn thắng. Trên sân Vinh, chủ nhà SLNA hòa XSKT Cần Thơ 1-1. Sau vòng 2, FLC Thanh Hóa tạm dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số 4/0), kế đến là CLB Sài Gòn (6 điểm, hiệu số 3/1), xếp cuối bảng là HAGL (0 điểm, hiệu số 1/3).S.H. - N.K.