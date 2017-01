Trực tuyến M.U - Liverpool: 0-0 (hiệp 1)

Trận M.U - Liverpool đã bắt đầu. Hiệp 1, Liverpool là đội giao bóng trước.

Philippe Coutinho khởi động trước trận đấu. Ảnh: Getty Images

Trước khi bước vào trận đấu này, Liverpool đang tạm xếp thứ tư với 44 điểm, còn M.U đứng thứ sáu với 39 điểm. Ở trận lượt đi, M.U đã vất vả cầm chân Liverpool 0-0 trên sân Anfield.

Trận này, M.U thiếu vắng trung vệ Eric Bailly do phải trở về khoác áo đội tuyển Bờ Biển Ngà dự CAN 2017. Ở phần sân đối diện, Liverpool cũng không có tiền đạo Sadio Mane (dự CAN 2017), còn tiền vệ Philippe Coutinho thì ngồi ghế dự bị do chưa đạt 100% thể lực sau khi hồi phục chấn thương mắt cá.

Đội hình xuất phát của hai đội: Man Utd: De Gea; Valencia, Jones, Rojo, Darmian; Carrick, Herrera, Pogba; Mkhitaryan, Martial, Ibrahimovic. Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Lovren, Klavan, Milner, Henderson, Can, Wijnaldum, Lallana, Firmino, Origi.