Trực tuyến Everton - M.C 1-0: Lukaku mở tỉ số (hiệp 1)

Lukaku ăn mừng bàn mở tỉ số cho Everton. Ảnh: Reuters

VAAAOOO...! 1-0 cho Everton, Lukaku ghi bàn. Phút 34, từ pha phản công bên cánh phải, Kevin Mirallas thực hiện đường căng ngang cho Lukaku đệm bóng hạ thủ môn Bravo, mở tỉ số trận đấu.

Video clip Lukaku ghi bàn mở tỉ số cho Everton.

BỎ LỠ! Phút 27, đến lượt tiền vệ David Silva bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi không vượt qua được thủ môn Robles trong pha đối mặt. Đây là cơ hội thứ ba của M.C từ đầu trận.

Video clip Silva không thể dứt điểm trong tình huống đối mặt với khung thành Everton.

BỎ LỠ! Phút 25, tiền vệ Sterling một lần nữa bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho M.C khi dứt điểm trúng vị trí thủ môn Robles trong pha đối mặt từ góc hẹp.

Video clip Sterling lần thứ 2 bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Pha bỏ lỡ cơ hội của Sterling. Ảnh: Reuters

Sau những phút đầu có phần lúng túng, M.C giờ đã giành quyền kiểm soát thế trận và đang tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Everton.

BỎ LỠ! Phút 12, Sterling bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho M.C khi không vượt qua được thủ môn Joel Robles và hậu vệ Baines trong pha đối mặt.

Video clip Sterling bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho M.C.

Pha tranh bóng giữa David Silva và Tom Davies (áo xanh). Ảnh: Reuters

Phút 10, trận đấu đang diễn ra cân bằng. Everton đang thực hiện lối chơi áp sát, gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ M.C.

Trận Everton - M.C đã bắt đầu. Hiệp 1, Everton là đội giao bóng trước.

Aguero - niềm hi vọng của M.C trong trận đấu với Everton. Ảnh: Getty Images

Trước khi bước vào trận đấu này, M.C đang tạm xếp thứ năm với 42 điểm, còn Everton đứng thứ bảy với 30 điểm.

Trận này, M.C thiếu vắng Fernando do chấn thương và Fernandinho do án treo giò. Bên phía đội chủ nhà Everton, tiền vệ Aaron Lennon cũng không có mặt do chấn thương, còn tân binh Morgan Schneiderlin thì ngồi ghế dự bị.

Đội hình xuất phát của hai đội: Everton: Robles, Baines, Williams, Funes Mori, Holgate, Coleman, Barry, Davies, Mirallas, Barkley, Lukaku Man City: Bravo, Sagna, Stones, Otamendi, Clichy, Yaya Toure, Zabaleta, De Bruyne, Sterling, Silva, Aguero