Đấu sớm vòng 2 V-League 2017: Hồng Việt sai lầm, TP.HCM bại trận

CĐV Long An mắng trọng tài Chiều 13-1, B.Bình Dương cầm hòa chủ nhà Long An trong trận đấu nhàm chán. Phút 73, từ tình huống phản công nhanh, Phương Tâm mở tỉ số 1-0 cho Long An. Ở phút bù giờ, khi các cầu thủ Long An và CĐV nhà chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, trọng tài Võ Minh Trí đã thổi 11m khi cho rằng Văn Năm để bóng chạm tay trong vòng cấm. Anh Đức đã sút thành công đem về 1 điểm cho B.Bình Dương. Sau trận đấu, các trọng tài phải rời sân trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh trước những lời mắng chửi từ CĐV trên khán đài B. Bên ngoài sân, nhiều CĐV cũng lớn tiếng chửi bới về quyết định của trọng tài. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Ngô Quang Sang (Long An) nói: “Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại có đến hai lần đưa bảng bù giờ: lần đầu 4 phút, lần sau 1 phút”. N.K.