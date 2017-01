Chelsea lấy lại uy phong?

Kante (phải) sẽ cùng Chelsea gượng dậy ngay trên sân đội bóng cũ Leicester. Ảnh: Reuters

May mắn cho Chelsea là trong thời điểm họ bị Tottenham đá bại, đội xếp thứ 2 Liverpool lại bị Sunderland cầm hòa 2-2. Do đó Chelsea vẫn duy trì khoảng cách 5 điểm với Liverpool. Dù vậy, Chelsea cần sớm đứng dậy để tiếp tục cuộc đua vô địch bởi may mắn như trên không phải lúc nào cũng xảy ra.

Động lực giành trọn 3 điểm trước Leicester thậm chí còn được nhân lên nhiều lần bởi ở vòng này, Liverpool nhiều khả năng sẽ mất điểm khi đụng độ chủ nhà Manchester United (M.U). Vì vậy, một chiến thắng có thể giúp Chelsea gia tăng cách biệt với Liverpool và tiến thêm một bước đến ngôi vô địch.

Cũng ở giai đoạn này mùa trước, Leicester đang chễm chệ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, còn Chelsea (khi đó là nhà vô địch) xếp thứ 14. 12 tháng trôi qua, số phận hai đội được hoán chuyển kỳ lạ, Chelsea giờ đang giữ ngôi đầu bảng, còn Leicester trong tư cách nhà vô địch Premier League đang xếp thứ 15 với 21 điểm và chỉ còn cách nhóm xuống hạng hai chiến thắng.

Dù có lợi thế sân nhà, nhưng sự sa sút đáng kinh ngạc của Leicester khiến họ khó có cơ hội quật ngã Chelsea. Thất bại trước Tottenham xét về nhiều mặt có lợi cho Chelsea, bởi họ phần nào gạt bỏ tâm lý chủ quan đang lớn dần sau chuỗi trận thắng kéo dài. Cú vấp này khiến Chelsea luôn phải đề cao sự cảnh giác trong giai đoạn còn lại của mùa bóng nếu muốn lên ngôi vô địch. Và khi Chelsea chơi với sự tập trung cao nhất, đá bại Leicester không phải là điều quá khó.

Thêm một lý do khiến CĐV Chelsea tin tưởng đội nhà sẽ gượng dậy là bởi Leicester không có trong tay đội hình mạnh nhất, do ba trụ cột gồm tiền vệ Riyad Mahrez, tiền đạo Islam Slimani và Daniel Amartey đang trở về tập trung tuyển quốc gia để tham dự Cúp châu Phi (CAN Cup 2017). Trong khi đó, khả năng ra sân của tiền đạo Leonardo Ulloa và Jeffrey Schlupp vẫn còn bỏ ngỏ.

Về phía Chelsea, sự vắng mặt lớn nhất của họ chính là án treo giò của trung vệ đội trưởng John Terry. Nhưng điều đó không khiến HLV Conte lo lắng, bởi Chelsea đã có rất nhiều trận đấu ấn tượng ở mùa này mà không cần sự góp mặt của Terry. Tâm điểm của trận đấu này còn là lần đầu tiên trở về mái nhà xưa của tiền vệ N'Golo Kante, người đã thành danh tại Leicester.

HLV Ranieri (Leicester) nói với BBC: “Tôi mong CĐV hãy đón tiếp Kante thật nồng nhiệt, bởi cậu ấy từng là nhà vô địch của chúng ta. Đừng quên những gì cậu ấy đã mang đến cho đội bóng trong quá khứ”.

Tottenham phả hơi nóng lên Liverpool? Ở trận cầu sớm vòng 21 Premier League, Tottenham sẽ tiếp West Brom trên sân nhà. Với phong độ ấn tượng gồm 6 trận thắng liên tiếp, Tottenham được dự đoán không khó giành 3 điểm trước West Brom thi đấu không ổn định thời gian gần đây. Nếu đá bại West Brom, Tottenham sẽ tạm thời vươn lên xếp thứ 2 và gây áp lực với Liverpool - đội sẽ gặp M.U ở vòng này.